GNR alerta para furto de combustível. Ladrões atacam mais à tarde

O furto de combustível aumentou em algumas regiões do país durante o ano de 2025, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

Este tipo de crime ocorre através da “subtração diretamente do depósito ou através de extração mediante perfuração com danos adicionais para os veículos”, explica à Renascença o major João Gaspar, da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR.

O furto de combustível tem expressão nacional, embora com registos diferentes em algumas regiões do país.

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Em tempos de aumento significativo do preço dos combustíveis, ab GNR decidiu, preventivamente, deixar o alerta para “um fenómeno que tem vindo a assumir maior expressão no atual contexto socioeconómico de aumento dos preços energéticos e de pressão sobre o rendimento das famílias”.

O major João Gaspar chama à atenção para “comportamentos oportunistas ou ilícitos” que têm na mira “postos de combustível, veículos ligeiros ou motorizados e máquinas agrícolas ou industriais”.

Os últimos dados da GNR, relativos a 2024 e 2025, mostram uma ligeira diminuição desta criminalidade, uma redução de 1.744 para 1.700 crimes, mas há zonas claras onde o fenómeno cresceu.