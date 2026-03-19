GNR alerta para furto de combustível. Ladrões atacam mais à tarde
19 mar, 2026 - 06:00 • Liliana Monteiro
Aumento do preço do gasóleo e gasolina tornam estes bens em algo precioso potenciando comportamentos oportunistas ou ilícitos. A GNR deixa conselhos e alerta que a maioria dos furtos ocorre no período da tarde.
O furto de combustível aumentou em algumas regiões do país durante o ano de 2025, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR).
Este tipo de crime ocorre através da “subtração diretamente do depósito ou através de extração mediante perfuração com danos adicionais para os veículos”, explica à Renascença o major João Gaspar, da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR.
O furto de combustível tem expressão nacional, embora com registos diferentes em algumas regiões do país.
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Em tempos de aumento significativo do preço dos combustíveis, ab GNR decidiu, preventivamente, deixar o alerta para “um fenómeno que tem vindo a assumir maior expressão no atual contexto socioeconómico de aumento dos preços energéticos e de pressão sobre o rendimento das famílias”.
O major João Gaspar chama à atenção para “comportamentos oportunistas ou ilícitos” que têm na mira “postos de combustível, veículos ligeiros ou motorizados e máquinas agrícolas ou industriais”.
Os últimos dados da GNR, relativos a 2024 e 2025, mostram uma ligeira diminuição desta criminalidade, uma redução de 1.744 para 1.700 crimes, mas há zonas claras onde o fenómeno cresceu.
A evolução por distrito é desigual. Se houve uma descida na região de Lisboa (-26,32%), Aveiro (-21,49%), Faro (-20,45%) e Setúbal (-15,69%), em sentido inverso, registaram-se aumentos em Castelo Branco (+33,33%), Viana do Castelo (+30,88%), Santarém (+14,85%) e Leiria (+14,19%).
Este tipo de crime também aumentou substancialmente em Bragança (+50%) e na Guarda (+80%), exigindo, desta forma, uma resposta diferenciada por parte da GNR e ajustada às especificidades locais.
Em 2025, registaram-se 1.084 furtos em postos de abastecimento,326 casos de furto de combustível em veículo motorizado (uma subida de 16,43%), 290 crimes de furto em depósitos ou máquinas agrícolas/industriais (+11,97%).
Ladrões atacam mais à tarde
Embora a perceção geral aponte para a noite como período mais apetecível para este tipo de criminalidade, o major João Gaspar revela que “a distribuição dos crimes por período horário evidencia uma maior incidência no período da tarde, entre as 13h00 e as 18h00, com 676 registos".
Seguem-se "o período da manhã (7h–12h), com 468 ocorrências; e da noite (19h–24h), com 406 casos. Em sentido inverso, a madrugada (0h–6h) apresenta o menor número de registos, com 150 ocorrências”.
Mais 38 suspeitos em 2025
A GNR registou um aumento do número de suspeitos, passando de 561 em 2024 para 599 em 2025 (+38), uma evolução que resulta sobretudo do crescimento nos furtos em depósitos ou máquinas agrícolas/industriais.
A GNR recomenda a adoção de diversas medidas de segurança:
- Para proprietários de máquinas agrícolas e industriais: evitar deixar veículos ou maquinaria em locais isolados ou sem iluminação durante períodos prolongados. Sempre que possível, utilizar tampões de depósito com chave ou sistemas de proteção de bocal;
- Em postos de abastecimento: devem ser reforçados os sistemas de videovigilância (CCTV) e garantir que as câmaras cobrem as matrículas dos veículos e o rosto dos condutores;
- Para transportadores e frotas: privilegiar o estacionamento em parques vigiados e iluminados. A instalação de sensores de bocal de depósito que emitam alerta em caso de abertura indevida é uma medida de mitigação eficaz;
- Caso detete movimentos suspeitos junto de depósitos ou veículos, contacte de imediato a GNR.