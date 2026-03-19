Trânsito mais condicionado no centro histórico da vila de Sintra

Com esta operação experimental em vigor até dia 6 de abril, o trânsito – explica a vereadora – deve "fluir com maior facilidade, retirando grande parte das viaturas do centro da vila. Claro que os operadores turísticos continuam a fazer o seu trabalho, mas de forma controlada e ordenada", adiantou.

Onde estacionar em Sintra?

Os autocarros turísticos terão um circuito entre o Arco do Ramalhão e o centro histórico, apenas podem largar e recolher turistas, tendo de regressar ao Ramalhão para estacionar num terreno próximo dos bombeiros de São Pedro que, apesar de destinado a autocarros, foi deixando de ser utilizado.

A circulação automóvel também vai ser interditada junto ao hotel da Gandarinha, no sentido da fonte da Sabuga, com exceção para viaturas particulares autorizadas, de residentes e hóspedes de unidades turísticas.

Quem levar carro vai ter de o deixar estacionado no parque do Lourel, com 543 lugares gratuitos, no parque norte da estação da CP da Portela, com 450 lugares gratuitos ou junto ao edifício municipal do Urbanismo, onde há mais 350 lugares gratuitos.

A autarquia garante que vai haver estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida no centro.

Carreira 434 reforçada

Para ajudar a levar turistas ao centro da vila, houve reforço de viaturas no percurso do autocarro 434, que liga os parques de estacionamento periféricos aos monumentos e centro da vila. Tem partida e chegada no Lourel, passando pela estação da CP da Portela, da estação de Sintra e pelo parque da Pena.

A Polícia Municipal, em conjunto com a GNR, instalou pontos de controlo operacional em vários locais de acesso ao centro da vila, para garantir uma fiscalização mais ativa. Junto ao Palácio Nacional está um posto de comando móvel da GNR, e a Polícia Municipal vai estar ao longo dos percursos, de forma a poder encaminhar os automobilistas para os parques periféricos.

E todas as atenções vão centrar-se, também, nos tuk-tuks, que não vão poder, como até aqui, entrar no centro histórico e parar, em qualquer lugar, por tempo indeterminado.