O que propõe a CIP para mudar a lei laboral?

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) tem apresentado um conjunto de propostas no âmbito da revisão da legislação laboral, defendendo maior flexibilidade no mercado de trabalho como condição para subir salários e reforçar a competitividade das empresas. Entre as medidas estão alterações ao regime de despedimentos, contratos a prazo, organização do tempo de trabalho e contratação de trabalhadores estrangeiros.

A Renascença sintetiza, neste Explicador, os principais pontos das propostas da CIP, no dia em que mais uma reunião entre Governo, patrões e UGT terminou sem acordo. À entrada, o presidente da confederação, Armindo Monteiro, disse ter uma proposta para aumentar salários.

O que propõe a CIP para aumentar os salários?

A Confederação Empresarial de Portugal diz querer contribuir para a subida dos salários, alinhando-se com a meta de um salário mínimo de 1.600 euros. Contudo, o presidente Armindo Monteiro defende que esse objetivo só será possível com empresas mais competitivas, capazes de gerar maior valor e, assim, pagar melhores remunerações.

A CIP liga a subida dos salários à lei laboral?

Sim. A confederação entende que aumentos salariais sustentáveis dependem de um mercado de trabalho mais flexível, onde as empresas tenham maior capacidade de ajustar a sua organização e custos às condições económicas.