Três por Todos
Em Alcácer, só o turismo do verão pode recuperar as contas depois das cheias. “Zero apoios. Ficámos esquecidos”
25 mar, 2026 - 19:34 • Alexandre Abrantes Neves
Em Alcácer do Sal, os sinais de reconstrução são visíveis. mas a vida normal ainda está longe de ser alcançada. Os apoios não chegam, os voluntários já saíram e só resta a solidariedade entre vizinhos. "Estamos muito mais unidos", ouve-se à beira do Sado.
A cozinheira Maria Pisco está sentada na mesa castanha de piquenique da esplanada, em Alcácer do Sal, a fazer a única coisa que lhe resta desde há mês e meio – esperar. “Para o mês que vem tentamos reabrir este restaurante. O de lá de baixo não sabemos”.
As cheias do final de janeiro e de início de fevereiro varreram os dois estabelecimentos (uma pizzaria e um restaurante de tapas e vinhos) que ajudou a erguer há pouco mais de dois anos. No momento em que a água baixou, pôs mãos à obra, em conjunto com os outros 11 funcionários da empresa. Mas cada dia é uma batalha, recheada de imprevistos.
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“Andamos todos em stress e há sempre pormenores que nos estão a falhar. Há sempre alguma coisa que não conseguimos fazer e, então, continuamos com o mesmo ritmo, sem data certa para abrir”, conta Maria Pisco à Renascença, enquanto mira um caderno com as páginas preenchidas de listas de tarefas das obras.
Neste restaurante, pouco ou nada ficou de pé. Durante três dias, eletrodomésticos, mobiliário, comida e bebidas ficaram a boiar. Quando o rio Sado deu tréguas e recuou, a prioridade foi pegar em tudo e mandar fora, até por questões de higiene e de saúde pública, com quilos e quilos de alimentos estragados.
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“Isto foi no início da semana, tínhamos recebido dos fornecedores para trabalhar durante a semana. Foi imenso dinheiro em bens alimentares.”
O patrão João Barros ajuda a fazer as contas. “Há prejuízos diretos e indiretos. Temos a manutenção dos espaços a funcionar (eletricidade, contratos de internet, seguros de acidentes de trabalho), ordenados e os custos diretos de equipamentos, materiais e matéria-prima. Estamos a falar de 150 mil euros nos dois espaços”.
A grande esperança, agora, é que o verão traga centenas de turistas e um aumento exponencial do consumo, para ajudar a pagar a reconstrução dos espaços e a equilibrar as contas.
“Só o verão pode salvar. Alcácer é uma terra pequena, vivemos muito de um turismo sazonal. Nós temos uma clientela residente que é bastante fiel, mas o verão é o verão. Nesse trimestre, faturamos cerca de 70% da faturação anual”, esclarece.
Apoios, nem vê-los
O passeio pela zona ribeirinha de Alcácer do Sal é pontuado por eletrodomésticos ora novos ora enferrujados pela água do rio, por cadeiras e mesas partidas e empilhadas à espera de ser recolhidas, por escadotes e andaimes que seguram baldes de tinta abertos.
Apesar da reconstrução visível, os sinais das cheias ainda se encontram porta-sim, porta-sim. E quando se cruza a porta da entrada e se trocam dois dedos de conversa, identificam-se outros vestígios, mais difíceis de resolver: o desalento com a falta de apoios.
“Zero apoios. Ficámos esquecidos. Para a reconstrução, nada. Por acaso, recebi hoje pelo centro de emprego, mas só isso”, conta Maria da Piedade Silva, dona de um cabeleireiro virado para o rio Sado.
Candidatou-se a todos os apoios que estava elegível para serem atribuídos pelo Estado. A isso, juntou ainda o reporte do sinistro na seguradora, ao abrigo de uma cobertura de recheio que tinha assinado há um par de anos. Respostas não obteve nenhumas e isso obrigou-a a acelerar, a pressionar a senhoria para pintar as paredes e a comprar mobiliário e produtos em contrarrelógio. A reabertura do salão está prevista para a próxima segunda-feira. E não há mesmo outra opção.
“Até para a renda deste mês já foi complicado. Tenho estado a tirar a dinheiro do meu para ver se consigo organizar o salão da melhor maneira. E está a ser difícil. Um mês ainda se aguenta, dois meses já é difícil”.
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Também João Barros traça um cenário de atraso nos apoios. Aos bolsos, ainda só lhe chegou um envelope financeiro vindo do IEFP, que ajuda a pagar parte dos salários. Das linhas de crédito do Banco de Fomento – que o ministro da Economia disse esta terça-feira estarem a funcionar de forma diligente –, nem um cêntimo.
“Tem sido tudo capitais próprios e endividamento. Se ficarmos à espera dos apoios e dos seguros, não abrimos este ano. E, depois, é totalmente irrecuperável”, lamenta. “Se os apoios não chegarem rapidamente, só no final do próximo ano estaremos no ponto que estávamos antes das cheias”.
E o rio levou a vida toda
Fez tal e qual o movimento das águas do rio. Assim que o Sado recuou, também a atenção dos responsáveis políticos e da sociedade diminuiu. Por Alcácer do Sal, há quem compreenda que este é o fluxo normal em situações de catástrofe, mas também muitos que se sentem abandonados.
“Estou saturada, muito cansada”, conta Maria da Piedade, que contou apenas com a ajuda da nora para limpar tudo e arrastar as duas novas e pesadas cadeiras de cabeleireiro para dentro do salão. “Tínhamos muitas ajudas, apareceram muitos voluntários. E agora tenho-me sentido completamente sozinha”, lamenta.
Para Maria Pisco, o pior nem são os voluntários, são mesmo os responsáveis políticos: não só porque “desapareceram”, mas também porque “mal falam” do impacto psicológico que as cheias tiveram na comunidade.
“Veio cá o Marcelo, o Seguro, o Montenegro. Mas agora nada. Parece que não fazemos parte do país. Nós é que ficámos com esta zona toda submersa”.
Ao final do dia, o que conta é o sentimento de “abandono”, impulsionado também pelos estragos que teve em casa, que ainda continuam por contabilizar e que a obrigam há mais de um mês a viver em casa de amigos. “Ainda nem recebi os peritos do seguro. Chegar a casa e ver a minha vida toda ir por água abaixo… Ainda é pior”, com as lágrimas quase a verter cara abaixo.
Imigrantes são parte essencial
Sem apoios, sem visitas de políticos, sem voluntários, a pergunta impõe-se: como é que se reergue uma terra? A palavra surge rapidamente na boca de todos: solidariedade.
“Parece que agora estamos mais unidos. Antes parecia que cada qual estava para o seu lado, agora nota-se que há mais união, principalmente nas conversas”, elogia Maria da Piedade.
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Em muitos destes estabelecimentos, basta espreitar entre as montras rachadas ou observar as carrinhas de caixa aberta para ver muitos imigrantes a participar nos trabalhos de reconstrução e de limpeza dos estragos.
No restaurante de João Barros, a maioria da força de trabalho é estrangeira, há quase dois anos. Aqui, o ambiente é de interajuda e, aos poucos e poucos, a barreira da língua já vai sendo ultrapassada. Depois das cheias, nenhum hesitou em vir ajudar, numa altura em que o pagamento dos ordenados ainda não era certo. E isso não se esquece.
“São 12 famílias e eu não vou fechar as portas porque não vou falhar a 12 famílias que acreditaram no meu projeto quando eu precisei. Essas famílias dependem de mim e eu dependo delas para voltarmos a abrir. Juntos vamos conseguir reerguer-nos. Vai ser uma luta longa, mas, de uma maneira ou de outra, nós damos a volta”.
Até sexta-feira, a Renascença está na estrada com a iniciativa solidária Três por Todos, que vai passar por Alcácer do Sal, Coimbra e Leiria. O objetivo é ajudar as vítimas das tempestades que, em janeiro e fevereiro, devastaram várias regiões do país. Todos os donativos angariados revertem para a Cáritas Portuguesa.
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