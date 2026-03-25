Em Alcácer, só o turismo do verão pode recuperar as contas depois das cheias. “Zero apoios. Ficámos esquecidos”

A cozinheira Maria Pisco está sentada na mesa castanha de piquenique da esplanada, em Alcácer do Sal, a fazer a única coisa que lhe resta desde há mês e meio – esperar. “Para o mês que vem tentamos reabrir este restaurante. O de lá de baixo não sabemos”.

As cheias do final de janeiro e de início de fevereiro varreram os dois estabelecimentos (uma pizzaria e um restaurante de tapas e vinhos) que ajudou a erguer há pouco mais de dois anos. No momento em que a água baixou, pôs mãos à obra, em conjunto com os outros 11 funcionários da empresa. Mas cada dia é uma batalha, recheada de imprevistos.

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“Andamos todos em stress e há sempre pormenores que nos estão a falhar. Há sempre alguma coisa que não conseguimos fazer e, então, continuamos com o mesmo ritmo, sem data certa para abrir”, conta Maria Pisco à Renascença, enquanto mira um caderno com as páginas preenchidas de listas de tarefas das obras.

Neste restaurante, pouco ou nada ficou de pé. Durante três dias, eletrodomésticos, mobiliário, comida e bebidas ficaram a boiar. Quando o rio Sado deu tréguas e recuou, a prioridade foi pegar em tudo e mandar fora, até por questões de higiene e de saúde pública, com quilos e quilos de alimentos estragados.