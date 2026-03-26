Abusos. Igreja atribui 45 mil euros como valor máximo de compensação a vítimas

A Igreja portuguesa atribuiu 45 mil euros como valor máximo de compensação às vítimas de abuso sexual, anunciou a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), esta quinta-feira. O valor mínimo é de 9 mil euros.

Foram apresentados 95 pedidos de compensação financeira, tendo sido validados 78. Em 17 situações não foi possível iniciar o processo, tendo sido "arquivados liminarmente".

Dos 78 aprovados, 57 já têm compensação aprovada — que irá variar dos 9 mil aos 45 mil euros. Para nove casos, o montante ainda não foi definido; há um caso a aguardar decisão da Santa Sé, e 11 em que a compensação financeira foi indeferida, apesar do pedido ter sido considerado válido.

"Após contactos telefónicos prévios com as pessoas cujos pedidos vieram a ser indeferidos, e que foram realizados numa perspetiva de explicação pessoal da decisão, estão agora a ser enviadas, por escrito, as notificações com a decisão devidamente fundamentada a todas as pessoas que apresentaram pedido e cujo processo foi considerado elegível, independentemente de a decisão final ter sido de aprovação ou indeferimento", lê-se no comunicado emitido.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e Conferência dos Institutos Religiosos (CIRP) dão assim como terminado o processo de compensação financeira às vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica Portuguesa.

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Na nota é referido que "estes valores foram estabelecidos pela CEP, na Assembleia Plenária extraordinária de 27 de fevereiro de 2026, com a presença do presidente e da vice-presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, tomando em consideração os pareceres das Comissões de Instrução e da Comissão de Fixação da Compensação".