Religião
Abusos. Igreja atribui 45 mil euros como valor máximo de compensação a vítimas
26 mar, 2026 - 12:42 • Henrique Cunha , João Malheiro
Até ao momento foram aprovados 57 pedidos de compensação, no montante global de 1 milhão e 609 mil euros. A Igreja reforça o pedido de perdão e assegura que a compensação "não apaga o que aconteceu".
A Igreja portuguesa atribuiu 45 mil euros como valor máximo de compensação às vítimas de abuso sexual, anunciou a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), esta quinta-feira. O valor mínimo é de 9 mil euros.
Foram apresentados 95 pedidos de compensação financeira, tendo sido validados 78. Em 17 situações não foi possível iniciar o processo, tendo sido "arquivados liminarmente".
Dos 78 aprovados, 57 já têm compensação aprovada — que irá variar dos 9 mil aos 45 mil euros. Para nove casos, o montante ainda não foi definido; há um caso a aguardar decisão da Santa Sé, e 11 em que a compensação financeira foi indeferida, apesar do pedido ter sido considerado válido.
"Após contactos telefónicos prévios com as pessoas cujos pedidos vieram a ser indeferidos, e que foram realizados numa perspetiva de explicação pessoal da decisão, estão agora a ser enviadas, por escrito, as notificações com a decisão devidamente fundamentada a todas as pessoas que apresentaram pedido e cujo processo foi considerado elegível, independentemente de a decisão final ter sido de aprovação ou indeferimento", lê-se no comunicado emitido.
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e Conferência dos Institutos Religiosos (CIRP) dão assim como terminado o processo de compensação financeira às vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica Portuguesa.
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Na nota é referido que "estes valores foram estabelecidos pela CEP, na Assembleia Plenária extraordinária de 27 de fevereiro de 2026, com a presença do presidente e da vice-presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, tomando em consideração os pareceres das Comissões de Instrução e da Comissão de Fixação da Compensação".
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No total, até ao momento, já foram aprovados 57 pedidos de compensação, no montante global de 1.609.650 euros.
O comunicado esclarece que dos 95 pedidos de compensação "78 foram considerados elegíveis para apreciação final e 17 foram arquivados liminarmente".
"Estes últimos correspondem a situações não enquadráveis no regulamento, bem como a situações em que as pessoas denunciantes não compareceram à entrevista com as Comissões de Instrução ou deixaram de responder aos contactos para o respetivo agendamento", explica a nota.
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No seu comunicado, a CEP e a CIRP renovam o pedido de perdão às vitimas "por todo o mal causado" e asseguram que a atribuição de uma compensação financeira "não apaga o que aconteceu nem elimina as consequências dos abusos na vida de quem os sofreu".
"Com este gesto concreto, a Igreja em Portugal deseja reconhecer o sofrimento e a dignidade de cada pessoa que passou por tais atentados, procurando a reparação possível dos danos sofridos. Este não é um gesto isolado, mas parte de uma responsabilidade que a Igreja deve assumir humildemente, inserida num compromisso mais amplo que inclui a escuta, o acompanhamento, a prevenção e a intervenção através das estruturas competentes", assegura a nota.
O comunicado deixa ainda esclarecimentos sobre a definição das compensações que "teve por base a análise individual de cada situação, tendo em conta os factos apurados, a gravidade dos abusos, o dano sofrido e o respetivo nexo de causalidade entre os acontecimentos e as consequências na vida da vítima, nos termos do Regulamento aprovado para este efeito".
"Procurou-se, deste modo, que a compensação atribuída correspondesse, de forma tão justa, proporcional e solidária quanto possível, à realidade de cada pessoa e ao sofrimento que lhe foi imposto. Mais do que um número, cada pedido corresponde a uma história concreta, a uma dor confiada à Igreja e a um ato de coragem de quem aceitou apresentar o seu testemunho", sublinha o comunicado.