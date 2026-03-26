Na "ilha" do Mondego, pedem-se soluções contra novas cheias. “A população da Ereira já não pode fazer nada”

O caminho que Mauro faz de carro é uma vitória, se puxar a fita atrás cerca de dois meses. “Tudo isto era água”, enquanto conduz a Renascença por mais de meia dúzia de ruas, junto à praia fluvial do Mondego da Ereira. No início de fevereiro, estes 600 habitantes ficaram isolados quando a água do rio transbordou e cortou todas as vias para entrar e sair. Viveram numa ilha durante duas semanas.

“Entrávamos e saíamos no camião do Exército. Depois, o camião deixou de conseguir circular, foi na lancha híbrida dos fuzileiros. Ou então, como alternativa, os botes dos fuzileiros do outro lado da aldeia, junto à ponte antiga”, recorda, enquanto aponta para um descampado que já serviu de “marina” e onde hoje se vê apenas vegetação fustigada pela lama.

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Naqueles dias, a Ereira ficou transformada numa “aldeia em estado de emergência”. Tudo era estranho – o silêncio nas ruas, os carros amontoados nas zonas mais altas da freguesia e até os boletins de voto da segunda volta das presidenciais tiveram de vir e voltar de barco (e com uma das maiores afluências de sempre na freguesia).

Nas primeiras horas das cheias, o principal medo foi a possibilidade de faltar luz, água canalizada e telecomunicações, bem como comida e medicamentos. Felizmente, nada falto – em grande parte, também devido ao exército e aos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa.