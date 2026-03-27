Kristin ainda traz voluntários até Leiria. "Não é por ter passado dois meses que a situação está resolvida"

Os montes de telhas que antes se acumulavam junto à porta 10 do Estádio de Leiria no início de fevereiro cedem agora o lugar a grupos de voluntários que, logo de manhã, recebem o “briefing” dos funcionários municipais sobre a ronda a fazer pela autarquia.

“As pessoas, e aquilo que vocês vão perceber, é que mais do que o cabaz alimentar, as pessoas gostam muito de vos receber e sentir a companhia”, relata Filipa Soledad, diretora de coesão social da Câmara Municipal de Leiria.

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Hoje são cerca de 30 voluntários, ao abrigo de um programa de responsabilidade social de uma das maiores consultoras do país, com serviços jurídicos, tecnológicos e de estratégia. Vão montar e entregar cabazes alimentares e de produtos de higiene.

“O cabaz é personalizado, tendo em conta o número de crianças, a idade das crianças, se há idosos ou não… É uma forma de adequarmos aquilo que foi a solidariedade de quem doou os bens alimentares com as necessidades das pessoas”.