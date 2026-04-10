Sistema Volta ou o regresso do vasilhame: devolver latas e embalagens passa a valer 10 cêntimos

É uma ideia anunciada pelo Governo em 2022 e já, em tempos, utilizada para garrafas de vidro, mas surge agora, com um novo conceito: a partir desta sexta-feira, latas e garrafas de plástico passam a valer 10 cêntimos quando devolvidas em máquinas automáticas espalhadas pelo país, nomeadamente em supermercados.

Batizado com o nome “Volta”, o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) permite que o consumidor possa ser reembolsado pela entrega de embalagens de bebida de uso único até três litros, feitas de plástico, metal ou alumínio, como garrafas de água, sumo, refrigerantes, cervejas, sidras ou bebidas energéticas. Mas como é que isto vai funcionar?

No ato da compra, o consumidor vai passar a pagar mais 10 cêntimos por cada embalagem, sendo que o montante é fixo e não está sujeito a IVA. Esse valor pode ser depois recuperado quando estes produtos forem devolvidos nas máquinas Volta, segundo algumas condições: a embalagem tem de estar vazia, inteira, não pode estar danificada, espalmada e com amolgadelas, tem de ter tampa (no caso das garrafas) e ainda o código de barras legível.

Além disso, a embalagem terá de apresentar no rótulo o símbolo Volta, que vai passar a existir nas embalagens que começam esta sexta-feira a circular no mercado. Por essa razão, se os consumidores tiverem neste momento garrafas e latas guardadas, de pouco lhes valerá, uma vez que o sistema só aceita os produtos com este símbolo — e porque também não foram pagos os 10 cêntimos de “caução” no momento da compra.