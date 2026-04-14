Obras em casa: aumenta o abandono e incumprimento de prazos de empreiteiros

Contratar a pintura de casa e acabar com duas cores na mesma parede sem o ter pedido, mudar o chão e ficar com buracos, canalizações novas com problemas antigos, ou simplesmente uma obra de reparação ou remodelação que se estende durante meses sem nunca mais acabar. Estes são alguns dos problemas mais recorrentes com que muitos consumidores se deparam quando contratam obras em casa e que, segundo a DECO, gera cerca de mil queixas àquela associação por ano.

Mas os números reais devem ser bastante superiores. Algo confirmado por Ana Rosa, jurista da DECO, que explica que "quando são empresas de pequena dimensão, muitas vezes unipessoais, o consumidor não reclama por receio de prejudicar a relação com o prestador".

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"Ou até por não saber a quem se dirigir para obter auxilio na reclamação, ou ainda pela percepção de que não vale a pena reclamar", acrescenta.

Já no Portal da Queixa, outro meio de reclamações de consumidores, os dados enviados à Renascença, apontam para 461 reclamações o ano passado.

Segundo a jurista da DECO, na maior parte dos casos reportados estão em causa obras que ficam mal executadas ou que demoram mais do que o previsto.

Estes dados estão em linha com os do Portal da Queixa em que mais de metade dos casos se referem a “Abandono da Obra/Serviço Incompleto”, “Atrasos/Incumprimentos de Prazos” e “Falta de Resposta”.