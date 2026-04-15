“Surpresa desagradável”. Duas escolas de Lisboa trocam de agrupamento na nova carta educativa

Surpresa na comunidade educativa



As mudanças apanharam de surpresa a comunidade educativa, garante Mafalda Ambrósio, presidente da Associação de Pais.

“Foi uma surpresa desagradável e foi uma surpresa para a comunidade escolar. O agrupamento não sabia, a coordenadora da escola não sabia, as auxiliares não sabiam, ninguém sabia”, descreve a encarregada de educação.

Mafalda Ambrósio mostra-se preocupada com o impacto da mudança e não compreende o motivo para esta decisão.

“Através da leitura da carta educativa não encontramos qualquer fundamento, nem qualquer estudo de impacto, até à data nunca encontrámos nenhuma justificação para esta alteração”, contesta.

“Foi uma surpresa desagradável e foi uma surpresa para a comunidade escolar. O agrupamento não sabia, a coordenadora da escola não sabia, as auxiliares não sabiam, ninguém sabia”, garante Mafalda Ambrósio, presidente da Associação de Pais.

Segundo a presidente da Associação de Pais, a mudança vai trazer instabilidade e gorar expectativas.

“Nós, quando inscrevemos os nossos filhos no agrupamento, sabemos qual é a sequências das escolas, que a seguir iriam para a Josefa de Óbidos, onde muitos têm lá os irmãos”, descreve, classificando este estabelecimento de ensino como a “referência dos alunos”.



