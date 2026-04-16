Fraude pós-catástrofes. Por que há gente a tentar ganhar com as tragédias?

É um mecanismo que, muitas vezes, leva a “situações em que se perde a noção de que a transgressão que causa benefício ao próprio possa causar prejuízo os outros”, afirma o psicólogo Carlos Poiares.

O clínico acredita que a justificação interna para quem o faz é sentir-se “zangado com o Governo” e “ porque está zangado com a estrutura do Estado”.

Mas também porque está “traumatizado com aquilo que foram os acontecimentos e a perceção que tem de não estar a ser devidamente acompanhado ou ressarcido”.

Baixa censura social

Outra das razões para que continuemos a assistir a este fenómeno tragédia após tragédia terá a ver com uma baixa censura social destes crimes.

“[As pessoas] têm essa perceção de que por essa via conseguem cometer atos que são, a seu ver, desculpáveis. É como a fuga aos impostos”, compara.

Ou seja, vinga a ideia de que crimes contra o Estado “são atos que aos olhos das pessoas serão desculpados” e que um crime contra o erário público “não é de ninguém”.



Já o presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude sublinha que há dois fatores que contribuem para que estes fenómenos se sucedam: o menor e menos eficaz controlo sobre a atribuição dos apoios, e a possibilidade de existência de conflitos de interesses associados.