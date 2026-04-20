Pedro Costa: “Porque é que o Pedro Nunes continua a ser tratado como se fosse um colégio? Que visão é esta do ensino público?”

O que é que foi discutido na altura e o que é que foi combinado na altura sobre estas trocas de escolas?

Eu não conheço ao detalhe o atual projeto. Aquilo que foi apresentado na altura partia de um princípio com o qual, confesso, não perdi muito tempo a concordar ou a discordar. Era o princípio de fazer aproximar o mapa dos agrupamentos ao mapa administrativo da cidade. Ou seja, tentar que correspondessem às fronteiras das freguesias, às fronteiras dos agrupamentos, para que houvesse o mínimo de agrupamentos divididos, e para garantir que cada freguesia assegurava ou tinha assegurada a continuidade dos estudos ao longo dos vários ciclos escolares.

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Campo de Ourique tem dois agrupamentos e uma escola secundária desagrupada, que é o Pedro Nunes. Aquilo que dissemos foi: muito bem, um dos agrupamentos passa a ser o da Estrela e o outro agrupamento passa a ser o de Campo de Ourique.

Do 1º ao 12º ano?

Do jardim de infância ao 12º ano. Campo de Ourique tinha dois agrupamentos, um deles partilhado com a freguesia da Estrela.

Que é o Agrupamento Bartolomeu de Gusmão.

Sim, Campo de Ourique tem dois agrupamentos — Bartolomeu de Gusmão e Manuel da Maria — e uma escola secundária desagrupada, que é o Pedro Nunes. Portanto, aquilo que dissemos foi: para nós, muito bem. Se o que entendem é isso, que se alinhe. Um dos agrupamentos passa a ser o agrupamento da Estrela e o outro agrupamento passa a ser o de Campo de Ourique. Para ser o agrupamento de Campo de Ourique, há uma coisa que para nós é essencial: que se agrupe o Pedro Nunes. Porque senão, o que é que acontece? Campo de Ourique passava a ter um agrupamento que incluía a Escola Rainha Santa Isabel, a antiga Escola 72 e o Manuel da Maia, e depois não tinha uma escola com ensino secundário.

A Rainha e a escola nº 72 têm jardim de infância e primeiro ciclo e a Manuel da Maia tem 2º e 3º ciclo, sem secundário, correto?

O ponto fundamental é que com a extinção da Escola do Vale de Alcântara — que é jardim de infância mais ensino primário e que foi integrada na Manuel da Maia –, com isso a Manuel da Maia tornava‑se uma escola muito maior e com uma sequência de ciclos de ensino que não podia ser desaproveitada. Portanto, o que é que acontece? Os miúdos chegavam ao final e passavam, muitas vezes, para o Maria Amália. O que não faz sentido nenhum.

[A Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho fica na Rua Rodrigo da Fonseca, próxima do Parque Eduardo VII e do Marquês de Pombal]

Portanto, a solução passava por essa integração. O que é que também podia ser, na nossa proposta? Tendo em conta que, na zona histórica da cidade, tanto a Misericórdia como Santo António têm falta de equipamentos escolares, também nos servia que a Rainha Santa Isabel passasse para um desses agrupamentos.

A Rainha Santa Isabel, hoje, funciona na freguesia de Santo António. O seu edifício‑sede, que eu espero que as obras estejam a ser concluídas, mas só conseguiram arrancar com elas quando eu deixei de ser presidente de junta — o que, aliás, só prova como foi uma boa decisão ter deixado de ser —, fica na Travessa de Santa Quitéria, que é na fronteira entre as três freguesias. Isso também nos servia.

O que eu não percebo é como é que chegámos a esta solução que, manifestamente, desrespeita o princípio original. Nós não integramos os ciclos de ensino. Nós não fazemos corresponder o mapa administrativo ao mapa escolar. Portanto, eu não percebo qual é a proposta. E não ouvi ainda a Câmara explicar.