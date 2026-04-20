Sabe o que fazer antes, durante e depois de um incêndio rural?

20 abr, 2026 - 16:05 • Olímpia Mairos

ENB lança curso online gratuito para ajudar cidadãos a prevenir riscos e agir em segurança perante incêndios.

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A Escola Nacional de Bombeiros lançou esta segunda-feira, 20 de abril, o curso online “Incêndios Rurais, o que fazer antes, durante e depois” , uma formação aberta a todos os cidadãos que pretende reforçar a prevenção e a capacidade de resposta da população numa altura em que se aproxima a época de maior risco de incêndios.

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O que é este curso?

Trata-se de uma formação digital disponibilizada através da NAU, criada para ensinar os cidadãos a agir em diferentes fases de um incêndio rural. O curso é gratuito e foi concebido para ser acessível a qualquer pessoa, independentemente da sua experiência prévia.

A quem se destina?

Dirigido especialmente a quem vive, trabalha ou se desloca em territórios mais vulneráveis , este curso surge como uma ferramenta prática de prevenção, num contexto em que os incêndios rurais continuam a representar um dos principais riscos em Portugal.

Quem pode participar e como funciona?

A participação está aberta a todos os interessados, sendo apenas necessário ter acesso a um computador com ligação à Internet. A formação decorre totalmente online, em regime assíncrono, o que permite aos formandos avançar ao seu próprio ritmo. Com uma duração total de cerca de quatro horas, o curso combina vídeos — que são o principal elemento de aprendizagem — com conteúdos informativos, exercícios práticos e questões de reflexão.

Quais são os principais objetivos?

O principal objetivo é capacitar os cidadãos para adotarem comportamentos de autoproteção e tomarem decisões informadas em situações de risco. A formação pretende contribuir para uma preparação ativa das populações, ajudando-as a antecipar cenários de perigo e a agir de forma eficaz antes, durante e após um incêndio rural.

O que se aprende ao longo da formação?

Ao longo do curso, os participantes aprendem a identificar fatores de risco associados aos incêndios rurais, a proteger as suas habitações e comunidades, bem como a elaborar um plano familiar de emergência. São também dadas orientações práticas sobre como preparar um kit de emergência com os bens essenciais. Estes conhecimentos são apresentados de forma aplicada, incentivando a sua utilização em situações reais.

Como está estruturado o curso?

A formação está organizada em três grandes momentos — antes, durante e depois do incêndio — permitindo uma abordagem completa ao problema. No final de cada módulo, os formandos são avaliados através de um conjunto de questões que ajudam a consolidar os conhecimentos adquiridos.

Quem promove e financia esta iniciativa?

A iniciativa é promovida pela Escola Nacional de Bombeiros, no âmbito da sua missão de formar não só operacionais, mas também cidadãos mais preparados. A plataforma NAU e o próprio curso são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sendo a infraestrutura tecnológica assegurada pela FCCN.

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