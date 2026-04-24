População ativa na Europa vai cair 13% até 2030. Crise da natalidade agrava envelhecimento em Portugal

Esta tendência traduz-se num envelhecimento progressivo da população, na redução das redes familiares e num risco acrescido de isolamento social, sobretudo entre os idosos. As projeções para Portugal indicam que “em 2070 teremos cerca de um milhão de pessoas com 75 ou mais anos que, no máximo, têm uma pessoa de família que lhes pode prestar apoio”. São – explica a especialista em estatística - “pessoas que hoje têm entre 30 e 40 anos, e que quando chegarem à idade em que costuma ser mais necessário terem algum apoio de estrutura familiar, essa estrutura não vai existir, não têm irmãos, filhos ou netos”.

Em Portugal, o fenómeno do chamado “inverno demográfico” assume particular relevância. A taxa de fecundidade caiu para metade no espaço de 50 anos. Em 1971 era de 3 filhos em média por mulher em idade fértil. Em 2024 baixou para 1,4.

As mulheres portuguesas não só têm menos filhos, como são mães cada vez mais tarde — em média têm o primeiro filho aos 31 anos — o que diminui a probabilidade de ter mais filhos porque “os óvulos e os espermatozoides perdem qualidades o que aumenta o risco de as gravidezes não avançarem”.