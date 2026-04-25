"Quero que o meu filho saiba o que é viver em liberdade". Desfile da Liberdade juntou mais de 10 mil pessoas no Porto

Carina nasceu em 1989. "Pois, não tem nada a ver, não é?", confessa à Renascença quando procura uma explicação para o que sente, ao ser uma entre milhares de pessoas que, de cravo na mão ou ao peito, vieram para as ruas do Porto evocar a memória da revolução de há 52 anos.

“Se eu pudesse escolher uma data, um marco da história que gostasse de ter assistido e vivido, era o 25 de Abril”, diz, enquanto encosta a si o filho de dois meses que dorme ao colo, como que indiferente à euforia que o rodeia.

Carina não é caso único. Para lá dos slogans, a imagem que fica do Desfile da Liberdade é a de muitas famílias, pais e filhos, que se juntaram à festa.