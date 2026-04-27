Um ano depois
Interativo. Cronologia completa do apagão que parou Portugal e Espanha
27 abr, 2026 - 21:16 • Diogo Camilo , André Rodrigues
No dia 28 de abril do ano passado, uma sobrecarga na rede elétrica espanhola deixou toda a Península Ibérica às escuras em poucos segundos. Uma situação inesperada que testou a capacidade do país para responder a situações imprevistas. Veja e ouça a reconstituição do dia em que a rede elétrica de Espanha e de Portugal estiveram completamente em baixo durante cerca de cinco horas.
O dia era 28 de abril de 2025 e, pelas 11h33, tudo se desligou. Durante mais de cinco horas, grande parte do país ficou sem eletricidade devido a um apagão na rede elétrica com origem em Espanha.
Nos primeiros momentos, a informação foi pouca e teve várias versões. Falou-se em ataque cibernético, em falha ibérica e em "apagão geral", que chegaria até ao sul de França.
Se não conseguir aceder à cronologia, clique aqui.
Em pré-campanha para as eleições legislativas que se iriam realizar em maio, e em dia de debate televisivo com o candidato do PS, Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro, Luís Montenegro só falaria ao país quase três horas depois do início do apagão, para transmitir calma.
Pouco depois, a eletricidade começou a voltar aos poucos, em alguns concelhos. É por volta dessa hora, já pelas 17h00, que a Proteção Civil começa o processo de envio de SMS à população a alertar para a reposição gradual de energia.
No final do dia, a rede elétrica já estava normalizada.
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