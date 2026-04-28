O que fez Portugal para evitar ficar de novo às escuras?

A resposta inicial ao apagão de há um ano foi alvo de várias críticas pela falta de articulação e ação nas primeiras horas do "blackout" energético. As 12 horas em que o país esteve às escuras expuseram também algumas das fragilidades do sistema elétrico nacional e a vulnerabilidade do país numa situação limite.

Nos dias seguintes muito se falou da necessidade de mudanças, mas afinal o que aconteceu no último ano? O que fez o Governo e o que anunciou que vai fazer?

A Renascença faz um sumário das principais medidas apresentadas para evitar que um fenómeno como o de 28 de abril de 2025 tenha um impacto semelhante ou pior.

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O que está a ser feito para robustecer o Sistema Elétrico Nacional?

Foi criado um Plano de Reforço da Segurança do Sistema Elétrico Nacional, na sequência do apagão ibérico de 28 de abril, cujo valor vai ascender a 400 milhões de euros e prevê 31 medidas.

Como se distribui esse investimento?

Haverá um investimento de 137 milhões de euros para “melhorar a operação e controle da capacidade de rede elétrica”. Este montante será destinado à compra de cinco equipamentos que servem para controlar a tensão na rede.

Há dez milhões para a duas reatâncias shunt (aparelhos para absorver potência reativa das redes, para controlo da tensão).