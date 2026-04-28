"Temos de estar preparados para viver 15 dias sem energia". Apagão não deve ser encarado como "problema isolado"

Esse pacote de medidas começou a ser implementado e obviamente quando olhamos para uma alteração do sistema, nós temos que pensar que são necessários, muitas vezes, meses e décadas para ser alterado. Ele começou a ser alterado, não o foi de uma forma homogénea, nem está concluído.

Nós sabemos que parte das intervenções na rede ainda está em curso, há investimentos, por exemplo, em relação à harmonização e flexibilidade do sistema, que embora iniciadas ainda não atingiram as metas.

Mas um ano depois, estamos mais preparados para responder a um apagão? O investimento, anunciado, é suficiente?

Há aqui uma questão que vou dividir em duas partes. Por um lado, Portugal olhou para este evento com preocupação e reforçou medidas para tentar evitar ou restringir o impacto de eventos similares.

Mas, paralelamente, o que acontece é que o nosso sistema elétrico se tornou cada vez mais renovável, praticamente dominado por fontes solares e eólicas em certos períodos, e embora esta evolução seja positiva, do ponto de vista climático e geopolítico, também aumentou a exigência técnica sobre a rede.

Ou seja, temos um sistema com alta penetração de renováveis, mas que depende da capacidade de equilíbrio em tempo real. E isso faz com que nós tenhamos um sistema mais limpo, mas também mais sensível a variações bruscas e falhas em cadeia.

Portanto, o nosso sistema não está totalmente resiliente como devia estar com estas medidas. Por outro lado, há várias dimensões que deviam ter sido apostas, há aqui um problema histórico nesta situação.



Nós não devemos olhar para o apagão como um problema isolado. Muitas vezes, foi comunicado como um problema técnico de Espanha, não como um problema do sistema ibérico no qual Portugal está integrado. E também um problema de falhas de interligação de Espanha com França, que também afeta Portugal.

E embora haja um aumento de coordenação entre Portugal e Espanha, ainda continuam muito aquém do que deviam estar.