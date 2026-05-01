Justiça

Processos pendentes na justiça chegam ao número mais alto desde 2021

01 mai, 2026 - 13:44 • Diogo Camilo

Tribunais de primeira instância têm mais de 605 mil processos pendentes. No ano passado foram concluídos 480 mil processos — menos oito mil que em 2024. No entanto, duração média de processos cíveis atingiu o tempo mais baixo dos últimos 23 anos.

A+ / A-

O número de processos pendentes em primeira instância voltou a crescer em 2025 e atingiu o maior número de pendências desde 2021. No total, são agora mais de 605 mil as pendências entre justiça cível, penal, laboral, laboral penal, tutelar e militar.

Segundo as estatísticas de justiça divulgadas esta sexta-feira pelo Ministério da Justiça, em 2025 entraram nos tribunais de primeira instância mais de 500 mil processos — um crescimento de 2,1% em relação ao ano anterior —, ao mesmo tempo que foram concluídos 480 mil processos (menos oito mil que em 2024).

Isto significa que houve um saldo desfavorável de quase mais 24 mil processos do que havia em 2024.

Duração de processos cíveis é a mais baixa dos últimos 23 anos

O Ministério da Justiça assinala em comunicado que, nos últimos cinco anos, houve uma redução da duração média dos processos que é mais facilmente observável na justiça cível.

Neste tipo de processos, houve uma descida do tempo médio de conclusão dos processos de 34 meses em 2021 para os 21 meses em 2025. Este é o tempo médio de conclusão mais baixo em 23 anos — é preciso recuar até 2002 para encontrar uma duração média do processo mais baixa.

Na justiça penal, um processo crime julgado em 1ª instância teve uma duração média de apenas sete meses, um tempo que se tem mantido relativamente estável nos últimos anos

O Governo destaca ainda a tramitação eletrónica alargada a todos os tribunais e fases processuais, com mais de 270 mil peças processuais e cerca de 590 notificações eletrónicas efetuadas desde o final de 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)