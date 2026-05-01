Quatro em cada 10 jovens são precários. Raio-X ao mercado de trabalho em Portugal

Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Paulo Rangel, rejeitou na quarta-feira qualquer influência que uma greve geral possa ter no envio da lei laboral para o Parlamento.

Para já, ainda não foi feito nenhum anúncio oficial e as negociações para uma possível reforma laboral estão a decorrer, mas parte das alterações exigidas coincidem com os desequilíbrios apontados nos novos dados.

Taxa de Emprego

De acordo os novos dados compilados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), através da Pordata, 79,6% da população portuguesa completa a taxa de emprego do país e, em comparação com outros 27, coloca-se a meio da tabela, na 12ª posição.

E os jovens portugueses dos 25 aos 29 anos posicionam-se em sétimo lugar perante as taxas da UE.

Já na União Europeia, apenas uma em cada quatro pessoas, entre os 20 e os 64 anos, está fora do mercado de trabalho.

Malta (83,6%), Países Baixos (83,4%) e Chéquia (82,9%) são os países com maiores taxas de emprego. Já Grécia (71%), Roménia (69%) e Itália (67,6%) situam-se no extremo oposto.

As desigualdades de género persistem em Portugal e na UE, à exceção da Lituânia, com os salários dos homens superiores aos das mulheres.

E os estrangeiros trabalham mais do que nacionais? Apesar de ser uma percentagem percentual, estes completam 79,8% da taxa de empregabilidade e os portugueses 79,6% .

Horas de trabalho

Perante uma média europeia de 37 horas de trabalho semanal, Portugal coloca-se em quinto lugar nesta dimensão.

Bulgária, Roménia, Polónia e Grécia são os quatro países que ultrapassam os portugueses.