Portugal regista maior número de casamentos desde 2010, mas portugueses casam cada vez mais tarde 👰🤵

Depois de anos de dois anos a serem celebrados casamentos que estavam adiados pela pandemia e de um ano de quebra, 2025 viu serem celebrados o maior número de matrimónios dos últimos 15 anos.

Segundo as Estatísticas Vitais do INE, divulgados esta quinta-feira, no ano passado foram celebrados o maior número de matrimónios desde 2010, com 37.714 casamentos — mais 1.081 que no ano anterior.

O mês mais escolhido para as cerimónias, ao contrário da música de Quim Barreiros, não foi julho nem agosto, mas sim setembro, que teve 4.985 casamentos — mais 64 que o mês anterior. Ainda assim, a surpresa vai para o mês de outubro, que teve o maior número de casamentos dos últimos 10 anos, tal como os meses de novembro, maio, janeiro e fevereiro.