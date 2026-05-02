Demografia
Portugal regista maior número de casamentos desde 2010, mas portugueses casam cada vez mais tarde 👰🤵
02 mai, 2026 - 08:30 • Diogo Camilo
Casamento católico continua a cair, agosto deixou de ser o melhor mês para casar e o matrimónio acontece em idades cada vez mais avançadas. Em média, homens casam pela primeira vez aos 36 anos e mulheres aos 34 anos e meio. Pela primeira vez, casais lésbicos ultrapassaram os casais homossexuais no registo civil.
Depois de anos de dois anos a serem celebrados casamentos que estavam adiados pela pandemia e de um ano de quebra, 2025 viu serem celebrados o maior número de matrimónios dos últimos 15 anos.
Segundo as Estatísticas Vitais do INE, divulgados esta quinta-feira, no ano passado foram celebrados o maior número de matrimónios desde 2010, com 37.714 casamentos — mais 1.081 que no ano anterior.
O mês mais escolhido para as cerimónias, ao contrário da música de Quim Barreiros, não foi julho nem agosto, mas sim setembro, que teve 4.985 casamentos — mais 64 que o mês anterior. Ainda assim, a surpresa vai para o mês de outubro, que teve o maior número de casamentos dos últimos 10 anos, tal como os meses de novembro, maio, janeiro e fevereiro.
De todos os casamentos celebrados no ano passado, o concelho com o maior número de matrimónios foi Lisboa (2.417), seguido de Porto (1.101) e Sintra (1.051). Entre outros municípios com mais casamentos estão ainda Vila Nova de Gaia, Braga, Oeiras, Setúbal, Cascais, Loures e Valongo.
Entre os mais de 37 mil casamentos do ano passado, menos de sete mil foram cerimónias católicas, representando apenas 18,5% do total.
Nos últimos dez anos, o número de celebrações católicas caiu mais de 65%, ao mesmo que tempo que as cerimónias civis cresceram 45% e representam agora mais de 80% de todos os casamentos em Portugal pela primeira vez.
Ao mesmo tempo, em 2025, houve um novo máximo de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, com 1.063 matrimónios, mais do dobro do registado há dez anos (422).
Nos últimos 10 anos foram registados mais de sete mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo e, pela primeira vez, o número de matrimónios entre lésbicas (552) ultrapassou o de matrimónios entre homossexuais (512). Neste período, o casamento entre duas mulheres mais do que triplicou, enquanto o casamento entre dois homens duplicou.
A nível de regiões, foi na Grande Lisboa que se realizaram mais casamentos gay no ano passado (317), seguindo-se a região Norte (275).
Idade média dos noivos cresceu 10 anos desde 1990
No espaço de três décadas e meia, a idade média do primeiro casamento disparou dos 26 anos para homens e dos 24 anos para mulheres para os 36,1 anos para os homens e os 34,6 anos para as mulheres em 2025.
O casamento acontece com idades cada vez mais avançadas e a exceção foi mesmo o ano de pandemia, com uma anomalia que fez crescer a idade média dos noivos.
Em relação ao ano passado, a idade média da noiva cresceu três meses e meio, enquanto a do noivo cresceu quatro meses.
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