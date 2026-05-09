“Neste momento, a Europa é o principal parceiro da Ucrânia na luta contra o regime de Putin”

Quanto à trégua de três dias anunciada para o período de 9 a 11 de maio, de Pavlo Sadokha diz que os ucranianos têm razões para desconfiar do cumprimento integral do cessar-fogo, por parte da Rússia.

“Os ucranianos não podem acreditar nem numa palavra de Putin. Ele já quebrou todos os acordos que foram feitos, desde que 2014, quando começou esta guerra. Sabemos que para a propaganda de Putin era muito importante neste dia. Se ele quisesse acabar com esta guerra e resolver a situação pela via diplomática, fazia-o. Acho que Putin quer ir até ao fim. Ele não vai parar. Ou cai a Rússia, ou então ele vai conseguir os seus objetivos e será catastrófico não só para a Ucrânia, mas também para toda a Europa”, apontou.

O grupo de manifestantes, desta tarde, em Lisboa, juntou várias gerações de ucranianos. De entre os mais jovens estava Akim Kononets, de 13 anos. Nasceu na região ocupada de Donetsk e vive há quatro anos EM Portugal.

Em declarações à Renascença, diz que lamenta não poder regressar ao seu país de origem. Os relatos eles recebem ainda não o permitem.

“Tenho muitas saudades da Ucrânia, mas agora não vou conseguir voltar, em especial para a minha cidade, que é a dez quilómetros da fronteira. É bombardeada todos os dias. Não há mercados nem supermercados. A situação é muito má. Não há nenhum lugar seguro.”

Akim Kononets, um dos muitos ucranianos a viver em Portugal, diz que só espera que a guerra termine depressa.