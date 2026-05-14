Crianças do 3º ano impedidas de entrar na própria escola

"Ou levo o meu filho para o trabalho e fica lá, porque a escola não aceita a criança. Ou tenho de andar a pedir a pessoas para ficar com o meu filho, enquanto eu tenho de trabalhar, porque sou mãe solteira e sou eu que tenho de sustentar o meu filho", explica, acrescentando que tem batido a todas as portas.

Famílias sem resposta do ministério e da escola

"Já falei com o Ministério da Educação, com a DGEstE, que já não tem esse nome, é um outro qualquer... Tem de ser tudo por e-mail, não nos aceitam presencialmente. Já fiz reclamações e nada", lamenta Joana Oliveira, que exige "uma resposta e uma solução da escola, porque isto”, diz, “não é solução".

Da escola, a resposta que receberam, nas últimas horas desta quinta-feira, foi que as crianças da turma podiam voltar a entrar, mas que teriam de sair às 13h45. Para a semana, logo se veria qual seria a solução.

A Renascença sabe que, pelo menos até ao fim de semana, e depois dos sucessivos protestos dos pais, foi encontrada uma solução, temporária, por sugestão da coordenadora da escola.

À direção do Agrupamento e o Conselho Pedagógico — que terão sugerido que as crianças continuassem sem aulas — foi proposto pela coordenadora que dois professores da sede de agrupamento, um de TIC e outro de Educação Física, coadjuvassem outros dois professores, de Matemática e de Português, com umas horas livre no horário, e se ocupassem desta turma.

Quinta e sexta-feira é isso vai acontecer. Para a semana, logo se vê.