Base das Lajes. Cinco perguntas e respostas para perceber a confusão entre Rubio e Rangel

Não alinha nas duras críticas contra Donald Trump, mas também não quer ser visto como um aliado que diz "sim" a tudo sem questionar. Numa altura em que a Europa continua a subir o tom contra Washington (ainda esta sexta-feira, o chanceler alemão disse que não “recomendaria aos filhos viver ou estudar nos Estados Unidos), Portugal quer escapar entre os pingos da chuva e não ficar associado ao conflito no Irão, nem pela positiva nem pela negativa.

Daí, a prontidão do Governo português em desmentir esta quinta-feira o secretário de Estado norte-americano, que apontou Portugal como o exemplo de um bom aliado. “Disseram que sim antes mesmo de perguntarmos”, afirmou Marco Rubio a bordo do Air Force One, sobre a utilização da base das Lajes, na ilha Terceira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O gabinete de Paulo Rangel apressou-se a dizer que as declarações do responsável norte-americano “não se aplicam de todo a Portugal”, mas isso não impediu a abertura de mais um capítulo na polémica sobre as Lajes, que já levou PS a chamar o ministro dos Negócios Estrangeiros ao Parlamento e oPCP a pedir uma comissão parlamentar de inquérito.

Entre as garantias de que Portugal “não subscreve a operação” e o compromisso de “honrar” a relação transatlântica, resumimos abaixo o que se sabe (e não se sabe) sobre a base das Lajes e a utilização no conflito entre Estados Unidos e Irão.