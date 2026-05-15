Ministro pede abertura de inquérito: "impedir alunos" de entrar na escola "não é normal"

"Desde março que isto está caótico. Não arranjaram professor substituto, as crianças foram distribuídas por salas do 4º ano, que nem sequer eram do mesmo nível de escolaridade. Entretanto, decidiram não distribuir mais as crianças e fecharam a sala de vez, até nova ordem do Ministério da Educação e até arranjarem um novo professor", conta Miriam Mendonça que tem um filho nesta turma.

Como não se encontrou solução, continua Miriam Mendonça, a decisão — tomada há mais de uma semana — foi proibir a entrada dos alunos desta turma na escola. Os pais pediram explicações à direção do agrupamento e à coordenadora daquele estabelecimento de ensino. Mas nada.



Contactada pela Renascença, a direção do agrupamentos de Escolas do Bairro Padre Cruz recusou-se a prestar declarações.

A resposta do agrupamento chegou horas depois de a primeira notícia da Renascença ser publicada. A partir da próxima segunda-feira, a turma ficará com um professor temporário coadjuvado por outros professores dos 2.º e 3.º ciclos. O horário passará a ser garantido na íntegra.

A mensagem foi afixada na entrada da escola na quinta-feira e é assinada pela diretora, Ana Noronha. E explica que a falta de aulas se deve a um ajustamento do horário da turma, lamentando que os alunos tenham ficado sem aulas.