Universidades politécnicas? "Não é só alterar o nome", os alunos querem regras idênticas às faculdades

Estas diferenças notam-se já hoje, na prática, em alguns cursos de índole universitária que os politécnicos ministram. Na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto (ESS-PP), está em funcionamento uma licenciatura em Biotecnologia Medicinal, orientada para a investigação, mas sentem-se as dificuldades geradas pela falta de financiamento: “É sempre um bocado difícil a nível de aulas, porque é preciso um investimento muito grande para aprender algo. Os reagentes são caríssimos, é tudo caro, por isso é muito difícil para uma escola ter o financiamento necessário para as áreas de investigação”, explica o aluno Tomás Ferreira, enquanto aguarda a hora de início de um exame, num dos espaços de convívio da escola.

Ali ao lado, a presidente da associação de estudantes escuta o colega e contextualiza com a necessidade de alterar as regras de transferência de verbas para as IES: “Tenho a certeza que a Biotecnologia Medicinal noutra universidade recebe muito mais dinheiro do que num politécnico”, diz Maria Martinho.

O receio é que estas lacunas de financiamento venham a ser compensadas com um aumento de propinas.

Os valores previstos para as licenciaturas estão fixados em termos legais, mas o mesmo não acontece com os restantes ciclos de estudos. Diogo Machado sublinha que algumas instituições dependem dos pagamentos dos mestrados para sustentar o seu orçamento anual e que aí podem existir mudanças.

“Pode vir a ser uma tentação de algumas delas subirem os preços que praticam nos mestrados para receberem mais receita própria. Isso é algo que nos preocupa e achamos que deve ser regulado”, declara o responsável da FNAEESP.

Doutoramentos e investigação: "Alarga imenso aquilo que são as opções de ensino”

Para já, os estudantes desconhecem as intenções do Governo sobre eventuais alterações a estas leis estruturantes do sistema de ensino superior. Está garantida apenas a transição dos politécnicos para universidades politécnicas, uma mudança vista como “natural” por João Portugal, tendo em conta aquilo que foi o caminho traçado por estas instituições nos últimos anos.

No Porto, o ISEP foi pioneiro a ter um programa doutoral e já tem quatro em funcionamento, com um quinto doutoramento aprovado para o início do próximo ano letivo. “Acima de tudo, aprofunda e alarga imenso aquilo que são as opções de ensino”, sublinha o vice-presidente da Associação de Estudantes.