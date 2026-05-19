Politécnicos vão virar universidades? Os casos de sucesso na Europa que Portugal quer seguir

O programa do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) inclui tornar os politécnicos de Leiria e Porto na Universidade de Leiria e do Oeste e na Universidade Técnica do Porto, mas a ideia não está a cair bem entre reitores, alunos e até entre presidentes de alguns politécnicos.

Lá fora, a barreira entre universidades e politécnicos não é tão grande como em Portugal e há exemplos de escolas com uma maior abordagem na formação técnica e prática dos alunos que têm maior prestígio do que as instituições com abordagem mais teórica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na base das alterações que foram aprovadas esta sexta-feira para um novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), que foi aprovada com votos a favor de PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS, o Governo dá como exemplos Espanha e Irlanda.

Ao contrário de Portugal, em Espanha não existe uma distinção jurídica formal que separe os termos "universidade" e "politécnico", com todas as instituições a poder conferir os graus de licenciatura, mestrado e doutoramento.

Segundo o Center for World University Rankings (CWUR), as universidades politécnicas da Catalunha, de Madrid e de Valência estão entre as melhores de Espanha e da Europa, integrando o top-1000 da lista das principais instituições — à frente de quase todas as universidades portuguesas.

Na Irlanda, o outro país que consta da nota técnica elaborada pelo Governo, a legislação sobre o ensino superior mudou em 2018, com a maioria dos chamados institutos de tecnologia a tornar-se universidades tecnológicas: as instituições mantiveram a sua abordagem que privilegia a prática, mas passaram a ter poder para conferir os próprios doutoramentos.