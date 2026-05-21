Investigação
O que se sabe sobre as crianças francesas encontradas junto à estrada em Alcácer do Sal?
21 mai, 2026 - 00:27 • Catarina Magalhães, com redação
Irmãos de 3 e 5 anos foram enganados e saíram da viatura à procura de um brinquedo na floresta, convencidos de que se tratava de um jogo.
Assustadas e a chorar aos gritos, duas crianças francesas de três e cinco anos foram encontradas sozinhas, na terça-feira, junto a um estrada nacional 253 a chamarem pelo pai, entre Alcácer do Sul e as praias da Comporta, em Setúbal.
A mãe dos irmãos terá fugido de França, entrou em Portugal por Bragança e, para trás, deixou um outro filho de 16 anos, avançou a estação televisiva "CNN Portugal".
Deixadas na berma da estrada por volta das 19h00, as crianças gritavam, a chorar, pelo pai.
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Com uma mochila às costas, cada criança carregava uma muda de roupa, um pacote de bolachas, duas peças de fruta e uma garrafa de água, de acordo com a "SIC Notícias".
Encontradas por populares nas redondezas da aldeia a dez quilómetros de Comporta, os irmãos foram enganados e saíram da viatura à procura de um brinquedo na floresta, convencidos de que se tratava de um jogo.
Crianças em risco
Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal
Os irmãos identificaram os progenitores, que conti(...)
Os dois irmãos foram resgatados pelos Bombeiros de Alcácer e não apresentavam sinais de maus-tratos, após um alerta de populares, disse à Renascença o segundo comandante Luís Miguel.
“Fomos alertados pelo CODU, pelas 22h06, para nos deslocarmos para um monte aqui na nacional 253, conhecido como Monte Novo do Sul, para duas crianças menores, de três e cinco anos”, disse o responsável.
Em causa pode estar um caso de abandono.
As crianças foram entregues à Embaixada francesa e o caso foi denunciado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.
A GNR deu conhecimento do caso à Polícia Judiciária e comunicou os factos ao Ministério Público.
O caso está a ser investigado e as autoridades associaram este a um outro desenvolvido em França, já que a mãe e os filhos eram procurados há 15 dias por abandono do mais velho.