O que se sabe sobre as crianças francesas encontradas junto à estrada em Alcácer do Sal?

Assustadas e a chorar aos gritos, duas crianças francesas de três e cinco anos foram encontradas sozinhas, na terça-feira, junto a um estrada nacional 253 a chamarem pelo pai, entre Alcácer do Sul e as praias da Comporta, em Setúbal.

A mãe dos irmãos terá fugido da França, entrou em Portugal por Bragança e, para trás, deixou um outro filho de 16 anos, avançou a estação televisiva "CNN Portugal".

Deixadas na berma da estrada por volta das 19h00, as crianças gritavam, a chorar, pelo pai.

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Com uma mochila às costas, cada criança carregava uma muda de roupa, um pacote de bolachas, duas peças de fruta e uma garrafa de água, de acordo com a "SIC Notícias".

Encontradas por populares nas redondezas da aldeia a dez quilómetros de Comporta, os irmãos foram enganados e saíram da viatura à procura de um brinquedo na floresta, convencidos de que se tratava de um jogo.