Vêm aí temperaturas acima dos 35 graus. Sabe como se proteger do calor?

Com a previsão de temperaturas elevadas em todo o território continental, a Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um alerta à população e reforçou um conjunto de medidas preventivas para minimizar os efeitos do calor extremo. Segundo a autoridade de saúde, os próximos dias deverão ser marcados por valores acima do habitual para esta época do ano, especialmente no Interior e Sul do país, onde os termómetros poderão ultrapassar os 35 graus.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades de saúde lembram que episódios de calor extremo estão a tornar-se cada vez mais frequentes e alertam para os riscos que as temperaturas elevadas representam para a população.

Desidratação, insolação, agravamento de doenças crónicas e outras complicações graves de saúde estão entre os principais perigos associados ao calor intenso, sobretudo para crianças, idosos, grávidas e doentes crónicos. Neste explicador reunimos as principais recomendações da Direção-Geral da Saúde e explicamos como se pode proteger melhor durante os próximos dias de temperaturas acima dos 35 graus.

Que temperaturas estão previstas para os próximos dias?

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão marcados por temperaturas significativamente acima do normal para o mês de maio. A situação deverá ser mais intensa no interior do país e na região Sul, onde estão previstos valores superiores a 35 graus até ao próximo dia 23 de maio. Além das máximas elevadas, algumas regiões poderão também registar temperaturas mínimas acima dos 20 graus, dificultando o arrefecimento durante a noite.

Porque é que o calor extremo representa um risco para a saúde?

Segundo a autoridade de saúde, os episódios de calor intenso não causam apenas desconforto físico. As temperaturas elevadas podem ter consequências graves para a saúde, provocando desidratação, fadiga extrema, queimaduras solares, agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares e até situações de insolação. As crianças, os idosos e os doentes crónicos são particularmente vulneráveis porque têm maior dificuldade em regular a temperatura corporal ou em reconhecer os sinais de alerta associados ao calor.

Quais são as principais recomendações deixadas pela DGS?

Entre as medidas recomendadas está a ingestão frequente de água, mesmo quando não existe sensação de sede. A DGS aconselha o consumo de pelo menos 1,5 litros de água por dia e recomenda evitar bebidas alcoólicas ou com cafeína, que favorecem a desidratação.

A população é também aconselhada a permanecer em locais frescos, climatizados ou com boa circulação de ar durante parte do dia, mantendo persianas e estores fechados nas horas de maior calor.

Outra recomendação importante passa por evitar esforços físicos intensos no exterior, especialmente atividades desportivas ou de lazer durante as horas mais quentes do dia.

Quando deve ser evitada a exposição solar?

A exposição direta ao sol deve ser evitada entre as 11h00 e as 17h00, período em que os raios ultravioletas são mais intensos e perigosos. Sempre que seja necessário sair à rua, deve ser utilizado protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30, reaplicado de duas em duas horas e após banhos em praias ou piscinas.

Além disso, aconselha-se o uso de roupa leve, larga e de cores claras, bem como chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta.

Que cuidados devem ser adotados com crianças e idosos?

A Direção-Geral da Saúde pede especial atenção às crianças pequenas e aos idosos, considerados grupos de maior risco durante períodos de calor extremo. No caso das crianças, é recomendado que bebam água frequentemente e permaneçam em ambientes frescos e arejados. A DGS recorda ainda que bebés com menos de seis meses não devem estar expostos ao sol, nem de forma direta nem indireta.

Quanto aos idosos, sobretudo os que vivem sozinhos ou isolados, as autoridades apelam ao contacto regular por parte de familiares, vizinhos ou amigos, garantindo que se mantêm hidratados e em locais ventilados.

Que cuidados devem existir nas viagens de carro?

As viagens de carro devem ser feitas, sempre que possível, nas horas de menor calor. É importante manter o veículo fresco e ventilado e nunca permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol, uma vez que a temperatura no interior pode aumentar rapidamente e tornar-se perigosa em poucos minutos. Crianças, idosos e animais nunca devem ser deixados sozinhos dentro do automóvel.

O que fazer em caso de sintomas associados ao calor?

Em caso de sinais de alerta, como suores intensos, febre, náuseas, vómitos, fraqueza ou pulsação acelerada, a DGS aconselha a população a contactar imediatamente o SNS 24 através do número 808 24 24 24 ou, em situações mais graves, ligar para o número europeu de emergência 112.