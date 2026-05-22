Avaliação psicológica na PSP afastou 636 candidatos nos últimos três anos

O caso de tortura e maus tratos alegadamente cometidos por agentes da esquadra do Rato, em Lisboa, veio abalar a PSP. A imagem dada pelos polícias levanta dúvidas sobre a seleção e formação dos agentes que servem o país. A Renascença desafiou, por isso, a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública a abrir portas ao assunto, o que foi aceite.

A polémica é de hoje, mas a atenção da PSP a eventuais casos de extremismo e desrespeito pelos direitos humanos não. Embora considere que a formação de agentes, oficiais e chefes nunca ficará “imune” a estas situações, por mais métodos que use, a verdade é que desde 2022 há no terreno essa avaliação de quem quer vestir uma farda e ser polícia no futuro.

A avaliação psicológica, em duas fases distintas, faz parte do processo de seleção dos candidatos.

“Nos últimos três anos, 636 candidatos chumbaram nessa avaliação psicológica, num universo 2.147, uma média de eliminação de 23%”.

Se olharmos para o último ano, afirma o superintendente Nuno Poiares, “de um total de 201 candidatos eliminados, 85 foram excluídos por questões relacionadas com a radicalização, extremismo, agressividade exacerbada, posturas radicais, violentas e intolerantes”.

Os dados da Direção Nacional da PSP mostram que, em 2024 foram excluídos 156 candidatos, em 2025 excluídos 201, em 2026 excluídos 279. Na última, 25% dos candidatos que chegaram às provas foram excluídos.

Mas há uma característica da geração mais nova que também tem deixado candidatos de fora. “Na entrevista vocacional, revelam indiferença pelas normas, é preciso capacidade de cumprir sem questionar a toda a hora. Hoje em dia questiona-se muito, e bem, mas há áreas de atuação e profissionais em que esse diálogo não pode existir e a ordem tem de ser acatada de forma pronta”.

Também a ausência do telemóvel em alguns momentos gera ansiedade e leva à desistência de candidatos.

Depois das provas físicas (salto em cumprimento, corrida de 1000 metros, etc…) e escritas, para avaliação de conhecimentos, surge uma bateria de provas de avaliação psicológicas com recurso ao sistema de Vienna que ajuda a traçar diagnósticos, obrigam a respostas a uma bateria de questões, “testes certificados anualmente o que atesta que é uma avaliação robusta cientificamente”, refere o diretor do Departamento de Formação dos agentes.

Questionado sobre se consideram que há risco de, sendo apenas testes de resposta num computador, o candidato possa responder aquilo que o avaliador pretende, Nuno Poiares afirma que “esse risco existe sempre, mas todos os candidatos do curso, a certo momento, acabam por ser confrontados com uma reavaliação por parte da Direção de Psicologia”, esse com recurso a entrevista.

Mas garante que a avaliação psicológica não fica por aqui e acontece, também, durante a carreira e exercício de funções. Admite que ainda que fraca e sem dimensão expressiva, o objetivo é precisamente aumentá-la.

“No ano passado, de acordo com o relatório da Divisão de Psicologia, fizemos 5.250 reavaliações, num universo de 20 mil polícias. Só é um quarto do total é um facto, mas isto é um caminho e estamos convencidos que é um número que vamos aumentar”.

Os números do ano passado, segundo o diretor do Departamento de Formação da Direção Nacional da PSP, mostram ainda que foram realizadas no âmbito da PSP quase 17 mil consultas, sublinhando que houve 66 consultas de urgência, por tendência suicida e necessidade de apoio a famílias.

Ir ai psicólogo ainda é visto como "sinal de fraqueza"



“O ideal é que todos os polícias anualmente tivessem um contacto com a Divisão de Psicologia, trago comigo esta bandeira para deixar as coisas um bocadinho melhor”, confessa o diretor, no cargo desde novembro de 2025.

Em 2001 havia seis psicólogos e agora são quase 50. "Chegam? Não chegam ainda", afirma.



Nuno Poiares explica que esse contacto da psicologia com os agentes permitiu perceber que muitos desconhecem o serviço e que “ainda há a imagem de que procurar um psicólogo é sinal de que se tem problemas e se é maluquinho, um sinal de fraqueza”.