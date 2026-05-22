Investigação
Crianças francesas abandonadas junto à estrada: o que aconteceu desde que chegaram a Portugal?
22 mai, 2026 - 23:15 • Catarina Magalhães
Depois de serem encontrados por populares, os irmãos franceses estão agora a cuidado de uma família de acolhimento provisória enquanto decorrem as investigações. A mãe e o padrasto foram detidos.
Encontradas sozinhas por um popular na berma de uma estrada. O caso dos dois irmãos franceses, de quatro e cinco anos, abalou o país e provocou uma onda de empatia em relação aos irmãos abandonados pela mãe e pelo padrasto.
Com uma mochila às costas, os irmãos foram alegadamente enganados na terça-feira, 19 de maio, pela progenitora e o companheiro, e saíram da viatura numa zona de mato. À procura de um brinquedo na floresta, os meninos estavam convencidos de que se tratava de um jogo.
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Junto à estrada nacional 253 entre Alcácer do Sal e a Comporta, os menores foram encontrados por um popular, sozinhos e assustados, enquanto chamavam pelo pai.
Com muitas perguntas por responder, neste artigo reconstituímos o filme dos acontecimentos. Desde a primeira vez que o casal foi avistado em Portugal até à detenção numa esplanada em Fátima, quando foram acolhidas as crianças e o que se segue.
- 11 de maio
Acompanhada pelo padrasto, a mãe dos irmãos terá fugido de França com as crianças e, para trás, deixou um outro filho de 16 anos, avançou a estação televisiva "CNN Portugal".
Viajaram de carro e chegaram a Portugal. O casal foi avistado pela primeira vez em Bragança e, segundo imagens exclusivas de videovigilância que a TVI teve acesso, fizeram uma paragem em Miranda do Douro e atestaram a viatura com combustível numas bombas de gasolina da região.
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- 11 a 18 de maio
Acredita-se que a mãe Marine Rousseau, de 41 anos, e o companheiro Marc Ballabriga, de 55 anos, circularam por várias zonas do país antes de chegarem ao Alentejo, segundo as autoridades.
O itinerário do casal ainda está a ser investigado.
- 19 de maio
Ao anoitecer, por volta das 19h00, as crianças foram encontradas junto à estrada nacional 253 por populares, nas redondezas da aldeia de Monte Novo do Sul, a dez quilómetros da Comporta.
Cada criança carregava em pequenas mochilas uma muda de roupa, um pacote de bolachas, duas peças de fruta e uma garrafa de água, de acordo com a "SIC Notícias".
Segundo os Bombeiros de Alcácer, os dois irmãos foram resgatados e não apresentavam sinais de maus-tratos, disse à Renascença o segundo comandante Luís Miguel.
“Fomos alertados pelo CODU, pelas 22h06, para nos deslocarmos para um monte aqui na nacional 253, conhecido como Monte Novo do Sul, para duas crianças menores, de três e cinco anos”, disse o responsável.
Porém, os irmãos foram transportados para um hospital para serem avaliados para confirmar o diagnóstico dos bombeiros.
Na mesma noite, as autoridades identificaram a mãe e o padrasto e o caso foi denunciado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Já a GNR deu conhecimento do caso à Polícia Judiciária e comunicou os factos ao Ministério Público.
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- 20 de maio
Para localizar a mãe e o padrasto, as autoridades começar com a informação fornecida pelas próprias crianças e dados internacionais.
Após terem alta hospitalar, os irmãos estão agora a cuidado de uma família de acolhimento provisória enquanto decorrem as investigações e é avaliada a situação das crianças.
Segundo as autoridades, sobre as crianças e a mãe já recaía um alerta emitido pelas autoridades francesas, após o pai ter comunicado o desaparecimento da família da residência em Colmar, em França.
- 21 de maio
Encontrados numa esplanada de um café nas imediações da cidade de Fátima, no concelho de Ourém, o casal foi detido a 200 quilómetros do local onde as crianças foram encontradas.
Sob a suspeita de abandono de menores, a GNR anunciou que o casal também vai ser investigado por crimes de violência doméstica.
Em declarações à Renascença, o major João Gaspar adiantou pormenores sobre a detenção.
“Posso confirmar que a GNR, por volta das 15h30, localizou e deteve em Fátima os suspeitos de abandono das duas crianças encontradas sozinhas."
Entretanto, o pai dos meninos está a caminho de Portugal e ainda vai ser sujeito a uma avaliação para entender se tem condições para ficar com os filhos.
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Já as autoridades franceses apresentaram um pedido de retorno das duas crianças, avançou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.
Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao estabelecimento prisional de Leiria, a ministra destacou sobre este caso que "tudo correu da melhor forma possível de maneira a comunicar rapidamente com os tribunais franceses".
- 22 de maio
Ao final da manhã, os dois suspeitos chegaram ao Posto Territorial da GNR de Palmela, no distrito de Setúbal, transportados pelos militares da Guarda.
Minutos antes de arrancar o primeiro interrogatório marcado para a tarde desta sexta-feira, a mãe das crianças entrou a cantarolar pelo Tribunal Judicial de Setúbal. Já o padrasto das crianças gritou "amo-vos" ao chegar ao tribunal.
As medidas de coação ainda não são conhecidas.
Sabe-se, por enquanto, que o pai das crianças tinha direito de visitas limitado e supervisionado.
Este artigo será atualizado com novas informações sobre o caso das crianças abandonadas.
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