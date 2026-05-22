Crianças francesas abandonadas junto à estrada: o que aconteceu desde que chegaram a Portugal?

Encontradas sozinhas por um popular na berma de uma estrada. O caso dos dois irmãos franceses, de quatro e cinco anos, abalou o país e provocou uma onda de empatia em relação aos irmãos abandonados pela mãe e pelo padrasto.

Com uma mochila às costas, os irmãos foram alegadamente enganados na terça-feira, 19 de maio, pela progenitora e o companheiro, e saíram da viatura numa zona de mato. À procura de um brinquedo na floresta, os meninos estavam convencidos de que se tratava de um jogo.

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Junto à estrada nacional 253 entre Alcácer do Sal e a Comporta, os menores foram encontrados por um popular, sozinhos e assustados, enquanto chamavam pelo pai.

Com muitas perguntas por responder, neste artigo reconstituímos o filme dos acontecimentos. Desde a primeira vez que o casal foi avistado em Portugal até à detenção numa esplanada em Fátima, quando foram acolhidas as crianças e o que se segue.

11 de maio

Acompanhada pelo padrasto, a mãe dos irmãos terá fugido de França com as crianças e, para trás, deixou um outro filho de 16 anos, avançou a estação televisiva "CNN Portugal".

Viajaram de carro e chegaram a Portugal. O casal foi avistado pela primeira vez em Bragança e, segundo imagens exclusivas de videovigilância que a TVI teve acesso, fizeram uma paragem em Miranda do Douro e atestaram a viatura com combustível numas bombas de gasolina da região.