Rendas em atraso nas maiores câmaras valem 48 milhões de euros e houve 86 despejos em 2025

As rendas em atraso nas casas geridas pelas maiores câmaras do país está a descer, mas, ainda assim, no final do ano passado somavam 48 milhões de euros. Apesar de o despejo ser o último recurso, em 2025, quatro das cinco principais autarquias do país fizeram pelo menos 86 despejos por falta de pagamento ou uso indevido da habitação.

A Renascença somou as dívidas acumuladas de quatro das cinco maiores câmaras do País: Lisboa, Porto, Cascais e Sintra (Vila Nova de Gaia não respondeu às questões em tempo útil).

Ao analisar os dados das autarquias mais populosas, chaga-se à conclusão de que Lisboa é um caso à parte. No ano passado, tinha sob gestão 21.731 fogos, quase mais 700 habitações do que tinha cinco anos antes.

Somando Porto (13.000), Cascais (2.493) e Sintra (1.803), o número gerido por estas câmaras é pouco superior a 17 mil. Ou seja, a capital gere mais habitação pública sozinha do que estas três autarquias juntas.

Também por isso, a dívida acumulada dos inquilinos de habitação pública em Lisboa era no ano passado de 44,1 milhões de euros. Apesar de o número volumoso (no ano passado aumentou 2,75 milhões de euros), o incumprimento passou de 19% em 2021 para 9,4% no ano passado.