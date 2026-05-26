🌡️ Calor em Portugal: como sobreviver sem virar frango assado?

Portugal entrou oficialmente naquela altura do ano em que sair à rua parece abrir a porta de um forno industrial. O chão aquece, os carros transformam-se em churrasqueiras móveis e até o comando da televisão já queima as mãos. Com temperaturas acima dos 35 graus em várias zonas do país, sobreviver ao calor tornou-se quase um desporto radical. E o pior ainda está para vir: nos próximos dias, os termómetros podem aproximar-se dos 38 graus em várias regiões, transformando tarefas simples — como dormir, cozinhar ou entrar no carro — em verdadeiras provas de resistência.

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A Direção-Geral da Saúde deixa vários conselhos importantes, mas há também aqueles truques improvisados de verão que passam de geração em geração e que, apesar de parecerem completamente absurdos, acabam por funcionar. Entre ventoinhas transformadas em ar condicionado artesanal, garrafas congeladas abraçadas ao peito, e a eterna luta pelas sombras na rua, a Renascença oferece-lhe um explicador com sugestões para enfrentar esta onda de calor sem perder a cabeça… nem derreter no sofá.

Porque é que este calor é tão perigoso?

Porque o corpo humano não foi feito para funcionar em modo “frango no espeto”. As temperaturas muito elevadas podem provocar desidratação, cansaço extremo, dores de cabeça, náuseas, queimaduras solares e até insolação. O problema é ainda maior para crianças, idosos, grávidas e pessoas com doenças crónicas, já que o organismo tem mais dificuldade em regular a temperatura corporal. E não, dizer “sempre houve calor” não impede ninguém de desmaiar numa fila ao sol.

Beber água faz mesmo assim tanta diferença?

Faz toda a diferença. Quando está muito calor, o corpo perde líquidos rapidamente através da transpiração, mesmo que a pessoa nem se aperceba. Por isso, esperar pela sede já é chegar tarde. A melhor estratégia é ir bebendo água ao longo do dia, mesmo sem vontade. Já as bebidas alcoólicas, muito açucaradas ou cheias de cafeína são uma péssima ideia, porque ajudam mais à desidratação do que ao refrescamento. Traduzindo: naquele calor absurdo, uma cerveja gelada parece maravilhosa… até o corpo começar a reclamar.

Como manter a casa fresca sem ir à falência com a conta do ar condicionado?

Aqui entra a sabedoria popular portuguesa. De manhã cedo, quando o ar ainda está fresco, o truque é abrir tudo: janelas, portas, cortinas e persianas. Assim que o calor começa a apertar, fecha-se a fortaleza inteira como se viesse um ataque medieval do sol. Persianas fechadas durante as horas de maior calor fazem milagres. E há quem já tenha elevado isto a um nível profissional, vivendo praticamente numa “caverna premium” até ao fim da tarde.

Outra técnica muito usada é deixar as janelas abertas durante a noite para criar circulação de ar. Dormir com a casa completamente fechada depois de um dia de calor é basicamente aceitar viver dentro de uma torradeira gigante.