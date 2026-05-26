Monumentos
De cara lavada, com menos visitantes e nova bilhética. Torre de Belém reabre ao público
26 mai, 2026 - 17:42 • Cristina Nascimento
O monumento manuelino, que em tempos serviu de posto de controlo de mercadorias e cobrança de impostos sobre o tráfego fluvial, foi alvo de uma intervenção de restauro e conservação. As obras custaram cerca de um milhão de euros.
Quinhentos anos depois de ter sido erguida à beira do Rio Tejo, a Torre de Belém, símbolo lisboeta e uma das sete maravilhas de Portugal, reabre ao público esta terça-feira de “cara lavada”.
O monumento manuelino, que em tempos serviu de posto de controlo de mercadorias e cobrança de impostos sobre o tráfego fluvial, foi alvo de uma intervenção de restauro e conservação.
Na hora de reabrir, vai ter um novo sistema de bilhética, mas serão admitidos menos visitantes por dia.
Em declarações aos jornalistas, a quem foi feita uma apresentação da Torre de Belém renovada, Margarida Donas Botto, diretora do monumento, garante estar "feliz" com a obra feita e pede mais visitas de portugueses, lembrando que há entradas gratuitas, ao abrigo do programa “Acesso 52”.
O que é os visitantes vão encontrar de diferente na Torre de Belém?
Vai notar principalmente uma Torre muito mais limpa, muito mais clara, visto que esta pedra, que é uma pedra original de Lisboa, é um lioz de muito boa qualidade, estava muito enegrecida por ação das intempéries e da extrema exposição a que a Torre se encontra sujeita. Portanto, a principal novidade, é essa cara lavada que a Torre apresenta, com o brilho desta pedra muito mais presente do que até aqui.
A Torre de Belém também terá um novo sistema de bilhética?
Sim, há um novo sistema de bilhética destinado sobretudo a garantir a segurança dos visitantes, visto que a parte mais estreita da Torre é acessível por uma escada em caracol muito estreita, que não permite muitos visitantes ao mesmo tempo. Não podemos dar-nos ao luxo de termos muita gente em simultâneo por questões de segurança e também por questões de preservação do património. Um monumento recentemente restaurado tem de ter alguns cuidados extras para que não haja um número excessivo de pessoas em simultâneo.
Queremos que as pessoas visitem a Torre, que passem tempo aqui, mas com segurança e sem atropelos.
Isso significa que vai diminuir o número de visitantes diários?
Limitamos o número de bilhetes por dia aos 900, divididos por slots de meia hora, que começam às 9h30 e que asseguram uma presença em simultâneo de cerca de 60 pessoas em cada meia hora.
Os bilhetes terão de ser obrigatoriamente comprados online ou podem ser comprados à chegada à Torre de Belém?
Aqui não haverá bilheteira, a que existia está desativada. Haverá venda física, mas concentrada no Mosteiro dos Jerónimos. Isto porque pretendemos realmente que, à semelhança do que acontece um pouco por toda a Europa, se privilegie a venda online, que se pode comprar com mais tempo, escolher as horas, ter mais tranquilo para o visitante.
Quantas pessoas são esperadas, por ano, na Torre de Belém?
Antes do fecho, já tínhamos quase cerca de 400 mil pessoas por ano. Com esta limitação de 900 por dia, pode ser ligeiramente menos, mas não deverá ser muito menos.
São sobretudo estrangeiros ou também muitos nacionais?
São em grande parte estrangeiros, de muitas nacionalidades, não podemos dizer que haja um número maioritário de um país ou de outro. Aliás, o que nós gostaríamos neste momento era que os portugueses visitassem mais a Torre. Pode ser que agora, com a Torre tão apetecível, que haja mais procura por parte dos visitantes nacionais.
E recebem visitas de estudo?
Sim, mas têm de ser programadas previamente, em horários também a definir através do nosso serviço educativo, que está concentrado no Mosteiro dos Jerónimos, mas que se desloca aqui para fazer as visitas sempre que forem solicitadas e à medida do calendário disponível.
No último ano, tínhamos reduzido muitas visitas, justamente porque a pressão turística era muito grande, ou seja, se tínhamos visitas, tínhamos de impedir alguns turistas de entrar, porque não era possível termos toda a gente ao mesmo tempo na Torre. Com este sistema de slots, é possível programar com mais eficiência e com mais tempo o número de visitas de estudo a realizar.
Quanto custam os bilhetes?
São 15 euros por adulto. A Torre de Belém faz parte do programa “Acesso 52” o que significa que os portugueses ou detentores de NIF portugueses têm direito a entrada gratuita (limitada a 52 dias por ano, no total de 37 museus, monumentos e palácios aderentes).
Com a redução do número de visitantes, estão preparados para a perda de receita?
Sim, essa questão foi equacionada, porque a eventual perda de receita, que não será assim tão significativa, significa um bem maior para a Torre. No fundo o que está em causa é termos um número muito grande de pessoas ou termos um número mais limitado, mas mais consensual em termos daquilo que garante as boas práticas e a conservação do monumento. E, eventualmente, vamos ter, não já, já, mas posteriormente, algumas visitas especiais fora de horas, que são pagas com outros modelos, portanto, que permitirão também compensar um bocadinho essa eventual perda de receita.
Com o novo sistema esperam que seja mais organizada a visita?
Sim. O que acontecia anteriormente é que tínhamos filas muito grandes e chegava a um ponto, a partir das três da tarde, por exemplo, que nós já percebíamos que o número que estava lá fora era superior ao que seria possível até à hora do fecho. Tínhamos que dizer às pessoas que não podiam entrar, o que era muito dececionante. Assim, as pessoas já sabem com o que é que contam.
Mas reduzir a quantidade de pessoas que podem visitar a Torre, não deixa um amargo de boca?
Não, na realidade já tínhamos reduzido de 1.500 para cerca de 1.200 por dia, mais recentemente. Esta torre é um exemplo de boa construção e de resistência, porque mesmo com esta exposição toda e com estas intempéries sucessivas, não só de agora como ao longo dos tempos, ela, de facto, tem uma construção extremamente sólida. Mas temos de a preservar. Estamos a estudar com meios mais precisos o impacto do dióxido de carbono e da presença humana nestes monumentos, mas é notório que muita gente, ao mesmo tempo, ao longo dos tempos, vai provocando algumas mossas. É evidente que nós queremos cá as pessoas, não é isso que está em causa, mas queremos também, de alguma forma, salvaguardar este património único.
Além da intervenção exterior, da limpeza das pedras, houve também intervenção interior?
Sim, foi tudo intervencionado, parte interior e exterior. Foi fundamentalmente uma ação de consolidação e limpeza e de alguns restauros pontuais, também renovação das caixilharias, de instalações elétricas, de infraestruturas, wi-fi. Mas o grosso da intervenção foi a limpeza das superfícies pétreas e dos rebocos.
Quanto custou a intervenção?
Cerca de um milhão e noventa mil euros, verbas vindas na totalidade do PRR.
E teremos Torre de Belém de cara lavada durante quanto tempo?
A palavra-chave é manutenção. Estamos em fase final de elaboração de um plano de manutenção. Vamos ver se conseguimos cumprir, porque não é muito fácil, mas essa é realmente a necessidade em que temos mesmo de apostar. A última intervenção foi em 1998 e ficou realmente muito bonita e impecável nessa altura. Durou cerca de 30 anos, mais ou menos. Agora, é evidente que há-de haver sempre efeitos da extrema exposição das marés, das intempéries, das chuvas. A Torre é muito fustigada durante o inverno, é normal que vá acusando os efeitos da passagem do tempo.
Estão felizes com o resultado?
Sim, acho que a obra ficou muito bonita, é um prazer para todos ver a Torre tão luminosa e acho que todos os visitantes e todos, mesmo que não entrem, os que circulam para esta zona e todos os lisboetas vão ficar mais orgulhosos da sua torre, da sua Torre de Belém.