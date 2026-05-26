​De cara lavada, com menos visitantes e nova bilhética. Torre de Belém reabre ao público

Com o novo sistema esperam que seja mais organizada a visita?

Sim. O que acontecia anteriormente é que tínhamos filas muito grandes e chegava a um ponto, a partir das três da tarde, por exemplo, que nós já percebíamos que o número que estava lá fora era superior ao que seria possível até à hora do fecho. Tínhamos que dizer às pessoas que não podiam entrar, o que era muito dececionante. Assim, as pessoas já sabem com o que é que contam.

Mas reduzir a quantidade de pessoas que podem visitar a Torre, não deixa um amargo de boca?

Não, na realidade já tínhamos reduzido de 1.500 para cerca de 1.200 por dia, mais recentemente. Esta torre é um exemplo de boa construção e de resistência, porque mesmo com esta exposição toda e com estas intempéries sucessivas, não só de agora como ao longo dos tempos, ela, de facto, tem uma construção extremamente sólida. Mas temos de a preservar. Estamos a estudar com meios mais precisos o impacto do dióxido de carbono e da presença humana nestes monumentos, mas é notório que muita gente, ao mesmo tempo, ao longo dos tempos, vai provocando algumas mossas. É evidente que nós queremos cá as pessoas, não é isso que está em causa, mas queremos também, de alguma forma, salvaguardar este património único.

Além da intervenção exterior, da limpeza das pedras, houve também intervenção interior?

Sim, foi tudo intervencionado, parte interior e exterior. Foi fundamentalmente uma ação de consolidação e limpeza e de alguns restauros pontuais, também renovação das caixilharias, de instalações elétricas, de infraestruturas, wi-fi. Mas o grosso da intervenção foi a limpeza das superfícies pétreas e dos rebocos.

Quanto custou a intervenção?

Cerca de um milhão e noventa mil euros, verbas vindas na totalidade do PRR.