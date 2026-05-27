Especialista contradiz ERSE. Apagão não foi nem “excecional” nem “raro”

A investigadora e especialista em segurança energética Carla Fernandes não concorda com a classificação que a ERSE fez do apagão de 28 de abril do ano passado. O regulador disse que se tratou de um evento excecional e, por isso, sem direito a compensações automáticas aos 6,4 milhões de clientes afetados em todo o país. Carla Fernandes diz que a ERSE fez “uma análise técnica”. Mas, ressalva: “Se eu fosse fazer uma análise em termos de segurança energética eu não a consideraria [situação excecional].” “Eles consideraram este evento um ato isolado e em termos de responsabilidade atribuem-no ao sistema energético espanhol, mas eu na minha análise considero que tem a ver com o sistema como um todo, e, portanto, não posso considerá-lo um ato isolado”, explica Carla Fernandes. “Não considero um evento excecional porque ele ocorre frequentemente em outros países e pode ocorrer também mais vezes em Portugal, e, portanto, é uma análise diferente a que faço, mas é feita em termos de segurança energética e não numa perspetiva técnica”, analisa a investigadora da Universidade Nova de Lisboa.

E acrescenta ainda um facto que lhe pareceu “extraordinário na análise deste relatório” do regulador, porque revela uma contradição. “A ERSE considera que é desproporcionado, por exemplo, exigir investimentos massivos em sistemas de isolamento para prevenir um evento desta natureza, porque é extremamente raro, e considera que, mesmo que se criem medidas, não se vai evitar totalmente um colapso desta magnitude. Mas, por outro lado, diz que há uma possibilidade económica razoável de evitar este [tipo de] evento”, exemplifica. E conclui: “Há aqui uma contradição, a de considerar que é um evento que deve ser controlável, mas que não se pode garantir que possa ocorrer novamente.” A ERSE recorde-se escreveu em comunicado que “a evidência disponível demonstra que o incidente resultou de circunstâncias excecionais associadas ao funcionamento interligado do sistema elétrico ibérico, com origem em Espanha, concluindo-se que se tratou de uma ocorrência exógena e extraordinária", refere o regulador, em comunicado enviado às redações. Apesar de discordar, Carla Fernandes considera que esta decisão agora conhecida “não é surpreendente do ponto de vista técnico, tendo em conta toda a informação técnica que foi sendo divulgada ao longo dos últimos meses”.

Carla Fernandes explica ainda que a ERSE catalogou o “evento de excecional”, mesmo tendo considerado que foi o incidente mais grave nos últimos 20 anos. “Não conseguiu, na sua análise, identificar nenhum incidente comparável na dimensão geográfica e em impacto sistémico em Portugal, portanto, daí que seja um evento isolado”, explica a investigadora. Mas Carla Fernandes alerta que esta avaliação se fica pela dimensão “técnica”, porque na perspetiva jurídica “temos de perceber que a ERSE não é um tribunal, é uma entidade reguladora de serviços energéticos, a sua decisão tem relevância regulatória, mas não encerra necessariamente o debate sobre responsabilidades, caso sejam novos elementos ou evidências técnicas, os tribunais podem sempre apreciar muito mais responsabilidade”. No entanto, reconhece que, neste momento, “é muito difícil sustentar juridicamente uma exclusividade, por exemplo, às unidades portuguesas, tendo em conta a análise excecional do evento”. Apesar de não haver direito a compensações automáticas, a ERSE sublinha que os consumidores podem intentar ações judiciais ou arbitrais em Portugal ou em Espanha para reclamar indemnizações por prejuízos concretos, que serão avaliadas caso a caso.

O regulador nota ainda que, no quadro legal português, o direito de indemnização por responsabilidade extracontratual prescreve no prazo de três anos, a contar da data em que o lesado teve conhecimento do direito que lhe compete, embora possam aplicar-se prazos e pressupostos diferentes no direito espanhol. Criação de um mecanismo de compensação europeu, diz a DECO Também a jurista da DECO, Ingride Almeida, considera que o resultado das conclusões da ERSE eram expectáveis. Mas salienta que “de todo modo, os consumidores que tiveram danos em virtude desta interrupção prolongada provocada pelo apagão”. A mesma especialista diz que houve centenas de situações que chegaram à DECO, e que os danos reportados “foram ressarcidos por parte do operador de distribuição em redes”. O que os consumidores não vão ter direito é à indeminização que decorre de terem estado sem acesso a um serviço que é de primeira necessidade. “No entender da DECO, é importante que do ponto de vista europeu se acautelem e se garanta que neste tipo de situações os consumidores são compensados. Em situações em que há estas falhas graves nos serviços públicos essenciais é importante que haja algum mecanismo, algum fundo que permita que os consumidores possam efetivamente ser compensados nestas situações”, resume a jurista.