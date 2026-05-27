Especialista contradiz ERSE. Apagão não foi nem “excecional” nem “raro”

A investigadora e especialista em segurança energética Carla Fernandes não concorda com a classificação que a ERSE fez do apagão de 28 de abril do ano passado. O regulador disse que se tratou de um evento excecional e, por isso, sem direito a compensações automáticas aos 6,4 milhões de clientes afetados em todo o país.

Carla Fernandes diz que a ERSE fez “uma análise técnica”. Mas, ressalva: “Se eu fosse fazer uma análise em termos de segurança energética eu não a consideraria [situação excecional].”

“Eles consideraram este evento um ato isolado e em termos de responsabilidade atribuem-no ao sistema energético espanhol, mas eu na minha análise considero que tem a ver com o sistema como um todo, e, portanto, não posso considerá-lo um ato isolado”, explica Carla Fernandes.

“Não considero um evento excecional porque ele ocorre frequentemente em outros países e pode ocorrer também mais vezes em Portugal, e, portanto, é uma análise diferente a que faço, mas é feita em termos de segurança energética e não numa perspetiva técnica”, analisa a investigadora da Universidade Nova de Lisboa.