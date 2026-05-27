SNS sob pressão: despesa cresce e capacidade de resposta cai

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) voltou a dar sinais de deterioração com o agravamento das fragilidades financeiras e das dificuldades no acesso aos cuidados, de acordo com o Índice de Sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde da Nova Information Management School.

Em 2025, o Índice fixou-se nos 59,3 pontos, numa escala de 100, refletindo uma evolução negativa no SNS. Este resultado é pressionado pelo aumento da despesa em 9,1%, muito acima do crescimento da atividade, e pela redução da acessibilidade.

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Os resultados da edição deste ano não são diretamente comparáveis com os de anos anteriores devido a alterações metodológicas, nomeadamente a introdução de um novo indicador dedicado à prevenção, e a adoção de uma escala de 0 a 100.

Ainda assim, considerando as variáveis que se mantêm – atividade, despesa, qualidade e acesso – o professor da Nova IMS, Pedro Simões Coelho, admite um agravamento da situação, sobretudo, ao nível da acessibilidade técnica.

“Continua a ser o calcanhar de Aquiles do sistema. Este ano a acessibilidade técnica, medida por indicadores como consultas em tempo adequado ou inscrições em listas de espera, registou uma descida significativa, de 3 pontos, e baixou do limiar dos 50, fixando-se em 47,6 pontos”, detalha Pedro Simões Coelho, em declarações à Renascença.

Em paralelo, a atividade assistencial registou uma quebra de 1,1%, interrompendo a tendência de crescimento verificada desde a pandemia. Apesar de marginal, “esta descida é transversal aos cuidados primários e hospitalares”, sublinha o professor.