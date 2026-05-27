SNS sob pressão: despesa cresce e capacidade de resposta cai

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) voltou a dar sinais de deterioração com o agravamento das fragilidades financeiras e das dificuldades no acesso aos cuidados, de acordo com o Índice de Sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde da Nova Information Management School. Em 2025, o Índice fixou-se nos 59,3 pontos, numa escala de 100, refletindo uma evolução negativa no SNS. Este resultado é pressionado pelo aumento da despesa em 9,1%, muito acima do crescimento da atividade, e pela redução da acessibilidade. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os resultados da edição deste ano não são diretamente comparáveis com os de anos anteriores devido a alterações metodológicas, nomeadamente a introdução de um novo indicador dedicado à prevenção, e a adoção de uma escala de 0 a 100. Ainda assim, considerando as variáveis que se mantêm – atividade, despesa, qualidade e acesso – o professor da Nova IMS, Pedro Simões Coelho, admite um agravamento da situação, sobretudo, ao nível da acessibilidade técnica. “Continua a ser o calcanhar de Aquiles do sistema. Este ano a acessibilidade técnica, medida por indicadores como consultas em tempo adequado ou inscrições em listas de espera, registou uma descida significativa, de 3 pontos, e baixou do limiar dos 50, fixando-se em 47,6 pontos”, detalha Pedro Simões Coelho, em declarações à Renascença. Em paralelo, a atividade assistencial registou uma quebra de 1,1%, interrompendo a tendência de crescimento verificada desde a pandemia. Apesar de marginal, “esta descida é transversal aos cuidados primários e hospitalares”, sublinha o professor.

Também a sustentabilidade financeira levanta preocupações: a despesa continua a crescer a um ritmo superior à atividade, com aumentos acima dos 8% em termos reais, um padrão considerado insustentável a longo prazo. “A despesa não pode crescer indefinidamente na casa dos 8, 9 ou mesmo 10%. A sobrecarga no Orçamento do Estado seria insustentável”, alerta Pedro Simões Coelho. “Será necessários garantir que esse aumento se traduz em mais atividade, melhor qualidade ou ganhos em saúde dos portugueses, nomeadamente, através da prevenção”. Apesar destes constrangimentos, a qualidade dos cuidados mantém-se elevada e continua a ser o principal ponto forte do SNS. “Estamos a falar de um índice de praticamente 75 pontos, é um valor muito positivo e que tem vindo a crescer sistematicamente desde 2022”, detalha. Prevenção: surpresa positiva Pela primeira vez, o Índice avaliou também a capacidade de prevenção, refletindo uma mudança no modelo de financiamento do SNS, que passou a privilegiar a capitação, em detrimento da lógica estritamente baseada na atividade. Ou seja, com incentivos virados para a prevenção e não tanto para o aumento da atividade. E neste parâmetro – diz o professor - “houve uma agradável surpresa. Mais de 70% dos utentes realizaram, pelo menos, uma ação de prevenção no último ano, como análises clínicas, consultas de rotina, check-ups ou exames de diagnóstico”.