Operação Imergente
Buscas na sede do PS e em autarquias. O que sabemos da Operação Imergente
28 mai, 2026 - 19:57 • Ricardo Vieira
Buscas na sede nacional do Partido Socialista e em juntas de freguesia de Lisboa, Mafra e Oeiras. A Operação Imergente conta, até agora, com quatro detidos, entre os quais um antigo assessor de António Costa, e um total de 37 arguidos.
A Operação Imergente, desencadeada esta quinta-feira, investiga alegados crimes no universo autárquico socialista, com epicentro na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.
Em causa estarão, alegadamente, crimes de prevaricação e participação económica em negócio, relacionados com contratos no valor de dois milhões de euros e a contratação de militantes socialistas, indica a imprensa.
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Foram realizadas buscas na sede do Partido Socialista (PS), no Largo do Rato, em Lisboa, e em juntas de freguesia de Lisboa, Mafra e Oeiras.
A Operação Imergente conta com quatro detidos – uma pessoa foi libertada , entre os quais um antigo assessor de António Costa, e 37 arguidos.
O líder do PS, José Luís Carneiro, garante colaboração com a Justiça e diz que tudo fará para que a "legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade" do partido.
O que sabemos sobre os suspeitos?
Cinco pessoas foram inicialmente detidas e 37 constituídas arguidas no âmbito da Operação Imergente, indica a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.
Durante a tarde desta quinta-feira foi libertada uma pessoa, confirmou à SIC Notícias o advogado Ricardo Serrano Vieira. A mulher tinha sido detida de manhã por posse ilegal de arma. De acordo com a RTP, trata-se de Filipa Laborinho, ex-vereadora da Câmara de Oeiras
Alguns nomes dos envolvidos na Operação Imergente foram divulgados pela imprensa. Os suspeitos vão ser ouvidos nos próximos dias para ficarem a conhecer as medidas de coação.
Miguel Coelho: antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, anunciou a suspensão do mandato como deputado à Assembleia Municipal de Lisboa. "Colaborarei, como sempre, com as autoridades competentes, no integral respeito pelo esclarecimento dos factos. Defender-me-ei com a consciência tranquila quanto à minha conduta e com a mesma honradez que sempre procurei colocar no meu percurso cívico e político”, disse Miguel Coelho, em comunicado.
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Duarte Moral: antigo jornalista, antigo assessor de António Costa e atual assessor de José Luís Carneiro, é um dos detidos na Operação Imergente, segundo o jornal Público.
Rute Reimão: Mulher de Duarte Moral e assessora para a Cultura e Gestão Cultural na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. É fundadora da empresa Cidade Etérea que, entre 2020 e 2023, garantiu cinco contratos de prestação de serviço com aquela junta de freguesia. Rute Reimão é um dos detidos, indica o Expresso.
Que crimes estão em causa?
A Polícia Judiciária (PJ) informou que estão a ser investigados alegados “crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia”.
Em causa, detalha a PJ, estão “procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público”.
Onde aconteceram as buscas?
A operação policial deu cumprimento a um total de 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra, indica a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.
O PS confirmou buscas na sede do Largo do Rato, em Lisboa. As diligências visaram também a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Câmara da Amadora, entre outros.
A autarquia da Amadora, liderada pelo PS, sublinha que “não é, enquanto instituição”, visada por qualquer investigação em curso, adiantando que se encontra “totalmente disponível para colaborar com as autoridades, no sentido de assegurar o normal decurso das investigações, com temperança, tranquilidade, responsabilidade e no respeito integral pelos princípios do Estado de direito”.
O que disse o PS?
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou que cooperará com a justiça e tudo fará para que a "legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade" do partido.
"Quero garantir que tudo farei para que a legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade do PS, seja a nível local seja nacional", afirmou o líder socialista.
José Luís Carneiro sublinhou também que as diligências da PJ "não visam o PS", assegurando que o partido vai cooperar com a justiça.
[em atualização]