Buscas na sede do PS e em autarquias. O que sabemos da Operação Imergente

A Operação Imergente, desencadeada esta quinta-feira, investiga alegados crimes no universo autárquico socialista, com epicentro na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

Em causa estarão, alegadamente, crimes de prevaricação e participação económica em negócio, relacionados com contratos no valor de dois milhões de euros e a contratação de militantes socialistas, indica a imprensa.

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Foram realizadas buscas na sede do Partido Socialista (PS), no Largo do Rato, em Lisboa, e em juntas de freguesia de Lisboa, Mafra e Oeiras.

A Operação Imergente conta com quatro detidos – uma pessoa foi libertada , entre os quais um antigo assessor de António Costa, e 37 arguidos.



O líder do PS, José Luís Carneiro, garante colaboração com a Justiça e diz que tudo fará para que a "legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade" do partido.

O que sabemos sobre os suspeitos?

Cinco pessoas foram inicialmente detidas e 37 constituídas arguidas no âmbito da Operação Imergente, indica a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.

Durante a tarde desta quinta-feira foi libertada uma pessoa, confirmou à SIC Notícias o advogado Ricardo Serrano Vieira. A mulher tinha sido detida de manhã por posse ilegal de arma. De acordo com a RTP, trata-se de Filipa Laborinho, ex-vereadora da Câmara de Oeiras

Alguns nomes dos envolvidos na Operação Imergente foram divulgados pela imprensa. Os suspeitos vão ser ouvidos nos próximos dias para ficarem a conhecer as medidas de coação.

Miguel Coelho: antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, anunciou a suspensão do mandato como deputado à Assembleia Municipal de Lisboa. "Colaborarei, como sempre, com as autoridades competentes, no integral respeito pelo esclarecimento dos factos. Defender-me-ei com a consciência tranquila quanto à minha conduta e com a mesma honradez que sempre procurei colocar no meu percurso cívico e político”, disse Miguel Coelho, em comunicado.