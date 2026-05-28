Buscas na sede do PS e em autarquias. O que sabemos da Operação Imergente

Duarte Moral: antigo jornalista e atual diretor de comunicação do líder socialista José Luís Carneiro, é um dos detidos na Operação Imergente, segundo a CNN Portugal. Duarte Moral foi também assessor de António Costa e assessor do grupo de parlamentar do PS.

Rute Reimão: Mulher de Duarte Moral e ex-assessora para a Cultura e Gestão Cultural na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. É fundadora da empresa de atividades culturais Cidade Etérea que, entre 2020 e 2023, garantiu cinco contratos de prestação de serviço com aquela junta de freguesia, no valor de 96 mil euros. Rute Reimão está entre os detidos.

Que crimes estão em causa?

A Polícia Judiciária (PJ) informou que estão a ser investigados alegados “crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia”.

Em causa, detalha a PJ, estão “procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público”.

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP Lisboa) também divulgou um comunicado sobre o caso.

“O inquérito tem por objeto principal a investigação de factos relativos a adjudicações por autarquias, cujo valor global ascende a quase dois milhões de euros, bem como a emissão de faturas para recebimento indevido, por dois suspeitos, de quantias de partido político”, indica o Ministério Público.

Está em causa a eventual prática de crimes de prevaricação, participação económica em negócio, peculato, abuso de poderes, burla qualificada, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

Foram mobilizados cerca de 400 inspetores e peritos da Polícia Judiciária e sete magistrados do Ministério Público.

Os detidos serão presentes no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa.

Onde aconteceram as buscas?

A operação policial deu cumprimento a um total de 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra, indica a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.

O PS confirmou buscas na sede do Largo do Rato, em Lisboa. As diligências visaram também a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Câmara da Amadora, entre outros.

A autarquia da Amadora, liderada pelo PS, sublinha que “não é, enquanto instituição”, visada por qualquer investigação em curso, adiantando que se encontra “totalmente disponível para colaborar com as autoridades, no sentido de assegurar o normal decurso das investigações, com temperança, tranquilidade, responsabilidade e no respeito integral pelos princípios do Estado de direito”.

O que disse o PS?

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou que cooperará com a justiça e tudo fará para que a "legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade" do partido.

"Quero garantir que tudo farei para que a legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade do PS, seja a nível local seja nacional", afirmou o líder socialista.



José Luís Carneiro sublinhou também que as diligências da PJ "não visam o PS", assegurando que o partido vai cooperar com a justiça.

[notícia atualizada às 21h10, de 28/05/2026, com comunicado do DIAP de Lisboa]