"Mais leve e eficiente". Alunos do Técnico apresentam novo carro elétrico

29 mai, 2026 - 21:33 • * Redação

Chama-se GP25 EVO e é o sétimo protótipo criado pelo PSEM. O diretor técnico da equipa, Alexandre Pereira Marques, conta à Renascença que o novo modelo tem “uma grande componente de inovação naquilo que toca a toda a eletrónica”.

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Os estudantes do Projeto de Sustentabilidade Energética Móvel (PSEM) do Instituto Superior Técnico (IST) apresentaram esta semana um novo protótipo automóvel elétrico, que garantem ser o “carro mais leve e aerodinamicamente eficiente” que já desenvolveram.

Chama-se GP25 EVO e é o sétimo protótipo criado pelo PSEM. O diretor técnico da equipa, Alexandre Pereira Marques, conta à Renascença que o novo modelo tem “uma grande componente de inovação naquilo que toca a toda a eletrónica”.

“O controlador é inteiramente feito por nós”, explica o estudante de Engenharia Aeroespacial, “o que nos permite conferir uma eficiência muito maior” ao veículo, que começou a ser desenvolvido em setembro do ano passado.

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A cablagem foi “totalmente otimizada”, resultando num novo sistema de telemetria que, refere o finalista do IST, “nos dá tudo o que precisamos para conseguir perceber o comportamento do carro em pista e melhorá-lo”.

Mas o grande destaque do GP25 EVO é o chassis em fibra de carbono, produzido numa única infusão para “minimizar erros e garantir um alinhamento perfeito”. A escolha deste material contribui, “em grande parte”, para a redução em 11% da massa total do protótipo.

Segundo o núcleo de estudantes, a nova carroçaria é “a mais avançada de sempre desenvolvida pelo PSEM”. As modificações que a equipa projetou permitiram “reduzir drasticamente” a resistência do carro ao vento. “Os valores que nós obtivemos através das simulações representam uma redução, em reta, de 19,1% em relação ao modelo anterior”, nota Alexandre Pereira Marques.

Chegar ao “topo do automobilismo universitário”

Com o GP25 EVO, a equipa do PSEM pretende “voltar a conquistar o topo do automobilismo sustentável universitário”. Para o fazer, os estudantes têm de conquistar o primeiro lugar na competição internacional Greenpower, com a final marcada para outubro deste ano, no Goodwood Motor Circuit, em Inglaterra.

Em 2023, os estudantes portugueses venceram a competição: foi a primeira vez que uma equipa estrangeira ganhou o campeonato.

Apesar de a “competição também ter melhorado”, o diretor técnico da equipa está confiante numa nova vitória na edição deste ano. “Todos os dados indicam que este protótipo é muito melhor” do que o modelo GP23, com que os alunos do IST conquistaram o troféu, refere.

“Torna-se bastante fácil ter esta confiança quando olhamos para o trabalho que metemos no desenvolvimento deste protótipo”, sublinha.

O objetivo da competição é fazer uma gestão eficiente da energia. As corridas têm a duração de uma hora e os veículos usam baterias e motores de baixa potência. “Daí ser tão importante a eficiência energética”, afirma Alexandre Pereira Marques.

“É mesmo importante conseguirmos maximizar o rendimento energético do carro”, remata. Ainda assim, o GP25 EVO consegue atingir velocidades médias de 66 quilómetros por hora.

“O protótipo mais rápido desenvolvido no IST”

Este é o último ano em que os estudantes portugueses participam na competição inglesa.

A equipa do PSEM vai abraçar um novo desafio e prepara-se para, em 2028, participar na única corrida de carros solares do mundo com uma duração contínua de 24 horas, o iLumen Solar Challenge.

Alexandre Pereira Marques descreve uma competição que exige “outra complexidade ao nível da eletrónica, baterias e motores muito melhores e uma aerodinâmica mais complexa”. Segundo o estudante, o próximo modelo do PSEM vai ser “possivelmente, o protótipo mais rápido desenvolvido no IST”.

*Edição de Ricardo Vieira

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