"Mais leve e eficiente". Alunos do Técnico apresentam novo carro elétrico

Os estudantes do Projeto de Sustentabilidade Energética Móvel (PSEM) do Instituto Superior Técnico (IST) apresentaram esta semana um novo protótipo automóvel elétrico, que garantem ser o “carro mais leve e aerodinamicamente eficiente” que já desenvolveram.



Chama-se GP25 EVO e é o sétimo protótipo criado pelo PSEM. O diretor técnico da equipa, Alexandre Pereira Marques, conta à Renascença que o novo modelo tem “uma grande componente de inovação naquilo que toca a toda a eletrónica”.

“O controlador é inteiramente feito por nós”, explica o estudante de Engenharia Aeroespacial, “o que nos permite conferir uma eficiência muito maior” ao veículo, que começou a ser desenvolvido em setembro do ano passado.

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A cablagem foi “totalmente otimizada”, resultando num novo sistema de telemetria que, refere o finalista do IST, “nos dá tudo o que precisamos para conseguir perceber o comportamento do carro em pista e melhorá-lo”.

Mas o grande destaque do GP25 EVO é o chassis em fibra de carbono, produzido numa única infusão para “minimizar erros e garantir um alinhamento perfeito”. A escolha deste material contribui, “em grande parte”, para a redução em 11% da massa total do protótipo.

Segundo o núcleo de estudantes, a nova carroçaria é “a mais avançada de sempre desenvolvida pelo PSEM”. As modificações que a equipa projetou permitiram “reduzir drasticamente” a resistência do carro ao vento. “Os valores que nós obtivemos através das simulações representam uma redução, em reta, de 19,1% em relação ao modelo anterior”, nota Alexandre Pereira Marques.