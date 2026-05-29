"Mais leve e eficiente". Alunos do Técnico apresentam novo carro elétrico
29 mai, 2026 - 21:33 • * Redação
Chama-se GP25 EVO e é o sétimo protótipo criado pelo PSEM. O diretor técnico da equipa, Alexandre Pereira Marques, conta à Renascença que o novo modelo tem “uma grande componente de inovação naquilo que toca a toda a eletrónica”.
Os estudantes do Projeto de Sustentabilidade Energética Móvel (PSEM) do Instituto Superior Técnico (IST) apresentaram esta semana um novo protótipo automóvel elétrico, que garantem ser o “carro mais leve e aerodinamicamente eficiente” que já desenvolveram.
Chama-se GP25 EVO e é o sétimo protótipo criado pelo PSEM. O diretor técnico da equipa, Alexandre Pereira Marques, conta à Renascença que o novo modelo tem “uma grande componente de inovação naquilo que toca a toda a eletrónica”.
“O controlador é inteiramente feito por nós”, explica o estudante de Engenharia Aeroespacial, “o que nos permite conferir uma eficiência muito maior” ao veículo, que começou a ser desenvolvido em setembro do ano passado.
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A cablagem foi “totalmente otimizada”, resultando num novo sistema de telemetria que, refere o finalista do IST, “nos dá tudo o que precisamos para conseguir perceber o comportamento do carro em pista e melhorá-lo”.
Mas o grande destaque do GP25 EVO é o chassis em fibra de carbono, produzido numa única infusão para “minimizar erros e garantir um alinhamento perfeito”. A escolha deste material contribui, “em grande parte”, para a redução em 11% da massa total do protótipo.
Segundo o núcleo de estudantes, a nova carroçaria é “a mais avançada de sempre desenvolvida pelo PSEM”. As modificações que a equipa projetou permitiram “reduzir drasticamente” a resistência do carro ao vento. “Os valores que nós obtivemos através das simulações representam uma redução, em reta, de 19,1% em relação ao modelo anterior”, nota Alexandre Pereira Marques.
Chegar ao “topo do automobilismo universitário”
Com o GP25 EVO, a equipa do PSEM pretende “voltar a conquistar o topo do automobilismo sustentável universitário”. Para o fazer, os estudantes têm de conquistar o primeiro lugar na competição internacional Greenpower, com a final marcada para outubro deste ano, no Goodwood Motor Circuit, em Inglaterra.
Em 2023, os estudantes portugueses venceram a competição: foi a primeira vez que uma equipa estrangeira ganhou o campeonato.
Apesar de a “competição também ter melhorado”, o diretor técnico da equipa está confiante numa nova vitória na edição deste ano. “Todos os dados indicam que este protótipo é muito melhor” do que o modelo GP23, com que os alunos do IST conquistaram o troféu, refere.
“Torna-se bastante fácil ter esta confiança quando olhamos para o trabalho que metemos no desenvolvimento deste protótipo”, sublinha.
O objetivo da competição é fazer uma gestão eficiente da energia. As corridas têm a duração de uma hora e os veículos usam baterias e motores de baixa potência. “Daí ser tão importante a eficiência energética”, afirma Alexandre Pereira Marques.
“É mesmo importante conseguirmos maximizar o rendimento energético do carro”, remata. Ainda assim, o GP25 EVO consegue atingir velocidades médias de 66 quilómetros por hora.
“O protótipo mais rápido desenvolvido no IST”
Este é o último ano em que os estudantes portugueses participam na competição inglesa.
A equipa do PSEM vai abraçar um novo desafio e prepara-se para, em 2028, participar na única corrida de carros solares do mundo com uma duração contínua de 24 horas, o iLumen Solar Challenge.Alexandre Pereira Marques descreve uma competição que exige “outra complexidade ao nível da eletrónica, baterias e motores muito melhores e uma aerodinâmica mais complexa”. Segundo o estudante, o próximo modelo do PSEM vai ser “possivelmente, o protótipo mais rápido desenvolvido no IST”.
*Edição de Ricardo Vieira