Substituição dos caças F-16. Três gigantes tentam convencer Portugal

Se os americanos estão interessados, também os suecos da Saab querem tentar convencer o Governo a contratar o modelo de caças Gripen E.

“É, sem dúvida, o avião mais moderno do mundo, muito focado em ser extremamente adaptável”, explica também à Renascença Daniel Boestad, um dos responsáveis da empresa pelo desenvolvimento destes aviões, garantindo que o “principal requisito” desta indústria passa pela “capacidade de se adaptar muito rapidamente a novas ameaças e ambientes” – e tal será preenchido pela rapidez de resposta da companhia.

Em termos de conversações com o Governo, “estamos a falar com todos os que queiram ouvir-nos, sabemos que ainda não existe um processo formal”, sublinha.

Ainda pela Saab, Peter Nilsson, responsável pelos programas avançados da empresa, entende que o orçamento europeu de defesa deve ser, em geral, aumentado: até porque temos “boas universidades, engenheiros e tecnologias” e porque “os Estados Unidos também querem que assumamos as nossas responsabilidade".

“Não devemos ter demasiado medo. É bom para Portugal, para a Suécia e para a Europa investir na nossa própria tecnologia e numa nova geração de engenheiros”, entende.

