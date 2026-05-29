Substituição dos caças F-16. Três gigantes tentam convencer Portugal

Com a decisão sobre quem vai substituir os caças F-16 ainda em aberto, todos tentam subir degraus para provar que têm a melhor qualidade possível no produto que apresentam. Norte-americanos da Lockheed Martin e europeus da Saab e da Airbus estão na linha da frente e participam num encontro que reúne entidades da área da defesa em Portugal. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O F-35 é a plataforma de caças mais avançada do mundo. Para Portugal, como aliado da NATO, é absolutamente crítico que garanta uma interoperabilidade com os outros aliados. O F-35 será o caça de eleição da NATO e permite participar de forma integrada com os aliados desde o primeiro dia. O poder aéreo moderno baseia-se hoje em coligações”, refere à Renascença Rob Weitzman, da Lockheed Martin.

Um dos principais argumentos usados pela empresa norte-americana é o de que o avanço tecnológico do modelo que desenvolveram dá garantias não apenas de presente: mas também de futuro. “O F-35 vai continuar a ser relevante nas próximas décadas. Estamos a falar de 2070 ou mais. Existe um programa de modernização significativo e robusto”. Para a Lockheed Martin, as relações que mantém com Portugal há cerca de 50 anos podem estender-se por outros 50, já que “o F-35 vai continuar a ser atualizado, não é uma plataforma estática” e que fazer um acordo com a empresa pode significar ainda apoiar a indústria europeia (mesmo sendo uma empresa americana) – por parte da produção ser feita no "Velho Continente". “As nossas portas estão abertas. Estamos aqui para reunir com quem quer que seja. Se os membros do governos estiveram aqui, adorávamos reunir-nos com eles”, lança o desafio o diretor responsável pelo desenvolvimento internacional dos F-35.

Se os americanos estão interessados, também os suecos da Saab querem tentar convencer o Governo a contratar o modelo de caças Gripen E. “É, sem dúvida, o avião mais moderno do mundo, muito focado em ser extremamente adaptável”, explica também à Renascença Daniel Boestad, um dos responsáveis da empresa pelo desenvolvimento destes aviões, garantindo que o “principal requisito” desta indústria passa pela “capacidade de se adaptar muito rapidamente a novas ameaças e ambientes” – e tal será preenchido pela rapidez de resposta da companhia. Em termos de conversações com o Governo, “estamos a falar com todos os que queiram ouvir-nos, sabemos que ainda não existe um processo formal”, sublinha. Ainda pela Saab, Peter Nilsson, responsável pelos programas avançados da empresa, entende que o orçamento europeu de defesa deve ser, em geral, aumentado: até porque temos “boas universidades, engenheiros e tecnologias” e porque “os Estados Unidos também querem que assumamos as nossas responsabilidade". “Não devemos ter demasiado medo. É bom para Portugal, para a Suécia e para a Europa investir na nossa própria tecnologia e numa nova geração de engenheiros”, entende.



A Airbus é outra das interessadas em chegar a acordo com o Estado português. Os franceses garantem que o programa Eurofighter “oferece a Portugal uma solução madura, europeia e totalmente soberana, cuja principal vantagem competitiva reside na combinação de uma capacidade operacional comprovada com um valor industrial, tecnológico e estratégico a longo prazo” – explica a empresa numa resposta enviada à Renascença. Sublinhando que se trata de caças já em serviço noutras forças aéreas europeias, a Airbus entende que se trata de uma oportunidade para “a indústria portuguesa participar numa cadeia de abastecimento aeroespacial e de defesa de elevado valor”, através de uma empresa que “já tem uma presença significativa e crescente em Portugal”. Tal como as concorrentes nesta corrida, é destacado o ciclo de vida do programa Eurofighter, não sendo igualmente revelados quanto custaria esta operação ao Estado nem quantos aviões será necessário comprar.