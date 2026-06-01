Comboios, metro, barcos e aviões. Quem vai parar com a greve geral?

A greve geral marcada para quarta-feira deverá ter reflexos em praticamente todos os modos de transporte. Entre serviços mínimos, ofertas reduzidas e paralisações totais, são esperadas dificuldades de circulação em várias regiões do país.

Conheça os principais impactos previstos nos comboios, autocarros, metros, barcos e transporte aéreo.

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Comboios

A CP alertou para perturbações na circulação entre terça e quinta-feira, uma vez que os efeitos da greve poderão prolongar-se para além do próprio dia da paralisação.

Foram definidos serviços mínimos para os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Regional, InterRegional e para os serviços urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

Os clientes poderão solicitar o reembolso integral ou a troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe.

Autocarros

Na Carris, o Tribunal Arbitral definiu serviços mínimos para um conjunto de carreiras consideradas essenciais por assegurarem ligações a hospitais, centros de saúde, escolas e universidades.

As carreiras 703, 708, 717, 726, 735, 736, 738, 751, 755, 758, 760 e 767 vão funcionar a 100% entre as 06h00 e as 09h00 e entre as 16h00 e as 19h00.

Nas restantes horas do dia, essas mesmas carreiras vão assegurar 50% da oferta habitual.

Metro de Lisboa

O Metropolitano de Lisboa vai interromper a circulação a partir das 23h00 de terça-feira e durante toda a quarta-feira.

Não foram decretados serviços mínimos para a circulação de composições e a empresa prevê retomar a operação apenas às 06h30 de quinta-feira.