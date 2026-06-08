Estacionamento
Câmara quer instalar parquímetros em Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de Santa Iria
08 jun, 2026 - 19:28 • Ricardo Vieira
A medida está em fase de consulta pública. Petição contra estacionamento pago já tem mais de 6.600 subscritores. Veja o mapa das novas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.
A instalação de parquímetros em algumas zonas de Vila Franca de Xira, Alverca, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foi aprovada e está em fase de consulta pública, até 16 de julho.
A medida passou em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira, a 11 de maio, com os votos favoráveis do PS e da coligação PSD/IL, e com a oposição da CDU e do Chega.
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Está prevista a criação de quatro Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, com diferentes tarifários e tempo limite de estacionamento: Vermelha, Amarela, Verde e Azul.
Na zona Vermelha haverá um limite máximo de duas horas de estacionamento, com um custo de 3,20 euros.
Nas zonas Amarela e Verde o tempo limite será de quatro horas, com um preço máximo de 4 e 2,40 euros, respetivamente.
A zona Azul terá um bilhete diário, com um custo de 1 euro.
O projeto de regulamento (leia aqui em versão PDF) define o número máximo de dísticos a atribuir aos residentes: 750 em Vila Franca de Xira, 2.182 em Alverca e 1.333 na Póvoa de Santa Iria.
O dístico de residente e empresa “não é válido nos arruamentos que integrem a Zona Vermelha”.
Cada habitação nas outras zonas de estacionamento pago terá direito a uma máximo de três dísticos, renovados anualmente. O preço varia entre 12 euros anuais para um dístico e 150 euros para três dísticos.
Os dísticos de estacionamento para empresas custam 30 euros por mês.
A medida já recebeu críticas por parte das juntas de freguesia e há uma petição pública contra a instalação de parquímetros em Vila Franca de Xira, Alverca, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que até esta segunda-feira, 8 de junho, contava com mais de 6.600 subscritores.
"Compreendemos a pressão de estacionamento sentida nas proximidades das estações ferroviárias, mas rejeitamos que a solução passe por onerar os munícipes. O concelho de Vila Franca de Xira precisa de mais estacionamento estruturado (como parques dissuasores para os utilizadores de transportes públicos) e não de mais taxas e multas aplicadas nas nossas ruas", argumentam os proponentes da petição.
A Câmara de Vila Franca de Xira defende a medida para otimizar o sistema de estacionamento no concelho, por razões ambientais e para promover a utilização dos transportes públicos.
O objetivo é tornar "o espaço público mais cómodo e seguro para todos, privilegiando os residentes, facilitando o estacionamento de curta duração para visitantes e clientes (importante para a atividade económica) e estimular os utilizadores pendulares (trabalhadores que mantem o carro a ocupar um lugar de estacionamento durante todo o dia) a usar os transportes públicos".
A autarquia sublinha que, "em muitos casos, a facilidade de utilização do espaço público leva a que não se utilize os estacionamentos privados disponíveis, o que dificulta a situação dos proprietários de veículos em edifícios sem estacionamento privado".