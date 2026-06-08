Conselheiro nacional do Ambiente pede revogação de direitos adquiridos de construção na costa portuguesa

O governo atual está a pôr um foco na relocalização de populações, tendo em conta a necessidade de responder ao avanço do mar. Porque é que o CNADS propõe um debate jurídico sobre os chamados ‘direitos adquiridos’?

Há intenções de construção permitidas há 20, 30 ou 40 anos. Entretanto, houve mudanças e aquilo que parecia ser razoável nesses anos, neste momento já não parece tanto, em função das ameaças de erosão concretas que existem. Por outro lado, o conhecimento foi também aumentando. Este diz-nos que mesmo que não haja ameaças diretas e imediatas, a prazo, elas concretizar-se-ão. Há circunstâncias supervenientes que se manifestaram depois da concessão desses direitos.

Obviamente recomendamos que esses direitos sejam revogados. Com base no que ouvimos de advogados que estão a tratar deste tipo de situações, não é impossível revogar estes direitos, porque a legislação portuguesa já o permite. Simplesmente, por um lado, a administração pública e as autarquias estão em desvantagem técnica em relação aos grandes interesses de construção, porque não têm capacidade para fazer face aos argumentos técnicos invocados por esses interesses.

Por um lado, os pedidos de indemnização pela revogação desses direitos são tão elevados que o Estado português não tem capacidade de satisfazer esses pedidos. E, portanto, há aqui um bloqueio de facto.

Deveria haver um amplo debate nacional para criar um ambiente legal que permitisse revogar esses direitos de construção que podem ser muito localizados ou de maior dimensão.

Com a destruição de construções a ocorrer já no litoral, a acrescentar ao que se prevê que venha a ocorrer em vários casos críticos, será a população portuguesa a ter de pagar essas indemnizações. Vai sair caro às gerações futuras e, portanto, no contexto desse debate nacional que propomos, temos de garantir que quem vier depois de nós não vai pagar excessivamente pelos erros cometidos no passado e neste momento.

No relatório o CNADS propõe um debate sobre a meta do 10% do mar territorial sobre forte medida de proteção. Existe uma meta de proteção estrita dentro da meta de 30% de áreas marinhas protegidas. A que território se refere?

Os tratados e as intenções da União Europeia advogam essa meta dos 30% sob proteção, mas referem que deveria também haver 10% do território – terrestre e marinho - sob fortes medidas de proteção ou sob proteção estrita.

São esses 10% que são especialmente preocupantes. Essa proteção forte que não permite a extração de peixe ou de qualquer recurso natural, permite a recuperação de grande parte das populações e dos ecossistemas.

No mar territorial português, que vai desde a linha de costa até aproximadamente 22 quilómetros - é assim que está definida legalmente a zona costeira - as zonas sob proteção estrita são muito reduzidas, claramente inferiores a 1%, muito longe dessa meta dos 10%.

Nesta zona costeira, coincidem muitos usos e atividades e, portanto, há muitos conflitos. Não é fácil caminhar para uma meta de 10% na zona costeira portuguesa, sobretudo de Portugal Continental.

Queria também desfazer uma confusão que existe: as zonas de proteção estrita não são incompatíveis com a pesca, porque permitem a recuperação das populações, do tamanho individual dos peixes adultos. Uma pescada com 40 centímetros de comprimento produz muito mais ovos que a de 30 centímetros, porque a fertilidade é correspondente ao volume do corpo do animal e não apenas ao tamanho, ao comprimento. O aumento do tamanho individual que estas medidas de proteção estrita permitem, provocam uma muito maior capacidade reprodutiva por parte dos indivíduos.

Isto vai beneficiar não só a zona onde estas medidas estritas de proteção foram implementadas, mas também toda a região adjacente. Há uma ‘exportação’ dos benefícios dessa reserva para a zona envolvente que vai beneficiar a pesca.

Se alguma vez caminharmos por este tipo de medidas, tem de haver alguma forma de compensação dos pescadores e dos armadores, porque terão que passar por um período de readaptação, através de uma compensação financeira, enquanto esses benefícios das zonas de proteção não se manifestarem completamente. Isto leva anos, não são coisas imediatas.

Pode aumentar-se para os 30% sob proteção, mas isso não quer dizer que as medidas de conservação sejam efetivas. Muitas dessas zonas não passam de ‘áreas marinhas protegidas de papel’. Estão delimitadas, há um conjunto de medidas e restrições, mas são muito superficiais e não permitem, de facto, uma recuperação das populações. Não é por atingir ou ultrapassar esses 30% que os 10% sobre medidas de proteção estritas são cumpridos.

A reflexão que o CNADS propõe é no sentido de implementar ou decidir melhor onde estão os 10% de proteção total?

São várias coisas. Não se consegue passar de menos de 1% para 10% de repente. Tem de haver uma conversa muito ampla entre cientistas, ONG do ambiente, pescadores, entidades turísticas, todos estes interesses que se estendem sobre estas áreas, para identificar se é possível, se é desejável, e onde é possível fazer isto.

Não vai ser possível fazer isto, obviamente sem que haja primeiro este debate público primeiro.