IGEC já sabia da venda de cursos em escolas públicas, pelo menos, desde 2024

A polémica venda de cursos em escolas públicas estalou nas últimas semanas, mas o assunto já era do conhecimento da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), pelo menos desde maio de 2024, quando recebeu a denúncia de um pai que se insurgiu contra a atividade comercial da Skills Gym numa escola pública do concelho de Vila Franca de Xira.

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Na sequência das últimas notícias e cerca de dois anos depois daquela queixa, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) ordenou a suspensão imediata de qualquer atividade e colaboração com empresas ou associações que utilizem as escolas para fins de promoção ou venda de cursos a alunos e encarregados de educação.

Também o Ministério Público instaurou um inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, na sequência de denúncias apresentadas contra a Joviform (atualmente conhecida como Advance Station).

Estas iniciativas foram tomadas em maio deste ano, apesar de a atividade das várias marcas e entidades operadas pelo mesmo grupo empresarial — Associação Internacional Lusófona para a Educação (AILE), Joviform, Advance Station e Skills Gym — ser alvo de denúncias há mais de 10 anos, devido a alegadas práticas comerciais agressivas e à angariação de clientes em escolas públicas.

"Empresa predatória a tentar angariar clientes/menores numa escola pública”

A queixa não resultou em nada, lamenta Mário David, após ter tomado conhecimento do arquivamento do inquérito. “Aparentemente está tudo bem”, afirma, desiludido, por considerar que este não era o desfecho esperado.

Mário David soube do arquivamento do processo quando questionou a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) no mesmo dia em que ouviu uma notícia da Renascença, há cerca de três semanas, sobre uma empresa que vendia cursos em escolas públicas.

À memória deste pai regressou o momento em que autorizou o filho a responder a um inquérito que seria distribuído na Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, nos primeiros meses de 2024. Foi-lhe dito que, mais tarde, seria entregue aos encarregados de educação um relatório com os resultados. Para o efeito, teve de disponibilizar os seus contactos.

Não deu muita importância ao documento que assinou, “porque à partida uma pessoa confia naquilo que vem da escola”.

Mário David admite que pensou que o inquérito se destinava a “um estudo no âmbito de um mestrado ou doutoramento em ciências sociais ou similar”.